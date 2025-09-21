Πετράκης: «Μια ισοπαλία που δεν είναι νίκη, δεν είναι αυτό που μας ικανοποιεί»

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet Γιώργος Πετράκης έκανε λόγο για «καλή προσπάθεια» από τους παίκτες του.

Η ΑΕΛ Novibet αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε σε 1-1 και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας με αντίπαλο της ΑΕΚ.

Ο τεχνικός των «βυσσινί» τόνισε ότι η ισοπαλία δεν ικανοποιεί την ομάδα του αφού δεν είναι νίκη ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους φιλάθλους της ομάδας που έδωσαν το παρών στην ΑΕΛ Novibet Arena.

Οι δηλώσεις του:

«Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω την ισοπαλία γλυκιά, μια ισοπαλία που δεν είναι νίκη σίγουρα δεν είναι αυτό που μας ικανοποιεί.

Πιστεύω ότι κάναμε μία καλή προσπάθεια, δεν θα μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες τακτικής, είχε αρκετά πράγματα το παιχνίδι σε όλες τις φάσεις του αγώνα, θα σταθώ περισσότερο σε αυτό τον υπέροχο κόσμο, ζούσα πρώτη φορά την ατμόσφαιρα σε αυτό το ντέρμπι, ήταν δίπλα μας για 90 λεπτά, νομίζω ότι αυτοί έπαιξαν το πιο καθοριστικό ρόλο για να δώσουν φτερά στους παίκτες να αντέξουν μέχρι το 90’.

Σίγουρα κινδυνεύσαμε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, κρατάμε τον έναν βαθμό και πάμε στο παιχνίδι να πάρουμε τους τρεις πόντους που για εμάς θα είναι σημαντικοί».