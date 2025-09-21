Στον αστερισμό του ντέρμπι «αιωνίων» κινείται σήμερα ο κυριακάτικος Τύπος, αναλύοντας τα δεδομένα που το κάνει... δυναμίτη. Παράλληλα, σχολιάζει την γκέλα του ΠΑΟΚ.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Όλοι θα περίμεναν ότι έπειτα από το «χαστούκι» στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό, ο ΠΑΟΚ θα έμπαινε με το μαχαίρι στα δόντια και θα έκανε το 4/4 στο πρωτάθλημα κόντρα στον Παναιτωλικό, όμως, μάταια. Μπορεί να έμεινε όρθιος εξαιτίας του VAR, αλλά αυτό δεν έφτανε για να πάρει το τρίποντο κόντρα στους Αγρινιώτες, αφού είχε σοβαρά προβλήματα στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ δεν πήρε και την ανάλογη βοήθεια από τον πάγκο. Ο ΠΑΟΚ «κάηκε» στο... 22 αφού στα προηγούμενα 21 παιχνίδια είχε κερδίσει τον Παναιτωλικό γιατί δεν μπορούσε να διασπάσει την πολύ καλά στημένη αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων. Μάλιστα, άφησε να περάσει ένα ημίχρονο για να μπει κάπως στο παιχνίδι, μπορούσε να πάρει κεφάλι στο σκορ στο διάστημα 46'-60', όταν έπαιξε λίγο ορθόδοξα και πέρασαν οι κάθετες πάσες του Κωνσταντέλια, άσχετα αν ο Πακουμάκης έχασε τα άχαστα δύο φορές, αλλά στο τέλος κάνει και τον.... σταυρό του λόγω του VAR που ακύρωσε το γκολ του Άλεξιτς, ενώ λίγο αργότερα άφησε τον Παναιτωλικό με δέκα παίκτες.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε και την ανάλογη βοήθεια και από τον πάγκο του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν βρέθηκε και σε τόσο καλή μέρα. Μπορεί να έκανε αλλαγή στο 15' λόγω του τραυματισμού του Πέλκα, όμως βλέποντας σε όλο το ματς τον Παναιτωλικό με εννιά παίκτες μέσα και έξω από την περιοχή του, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά το τέλος του παιχνιδιού, έκανε τις επόμενες αλλαγές στο 72' λες και όλα πήγαιναν καλά, ενώ όταν έμειναν με δέκα οι φιλοξενούμενοι, ορθώς έβαλε τον Τσάλοφ, αλλά στη θέση του Γιακουμάκη, κάτι που δεν προκάλεσε έξτρα πίεση στους Αγρινιώτες, οι οποίοι δεν έφευγαν μπροστά από τον Τσάβες. Ο Δικέφαλος, έτσι όπως πήγε το ματς, θα πρέπει να νιώθει και ικανοποιημένος που πήρε τον έναν πόντο, απέναντι σε μια ομάδα που εμπνέεται στη Θεσσαλονίκη, αφού εκεί έχει πάρει και τους τέσσερις βαθμούς της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο αγώνας Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός αποτελεί, όπως πάντα, το απόλυτο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα ματς με τεράστιο ιστορικό και ψυχολογικό φορτίο, που συχνά ξεπερνά τα όρια ενός απλού ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι δύο ομάδες έρχονται απόψε αντιμέτωπες όχι μόνο για τη βαθμολογική σημασία του ματς αλλά και για το κύρος, την ιστορία και τη διαχρονική τους αντιπαλότητα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, κάθε λεπτομέρεια, κάθε απόφαση και κάθε λάθος μπορεί να αποβεί καθοριστικό. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται τακτικά με ξεκάθαρη φιλοσοφία πίεσης ψηλά. Αυτή η ικανότητα να «πνίγει» τον αντίπαλο στα πρώτα μέτρα ανάπτυξης, να κλέβει μπάλες και να μετατρέπει άμεσα την άμυνα σε επίθεση είναι ίσως το πιο επικίνδυνο στοιχείο του στο φετινό του παιχνίδι. Η ομάδα έχει δείξει επανειλημμένα πως μπορεί να σκοράρει με δύο φάσεις: ένα κλέψιμο στο κέντρο, γρήγορη πάσα στην πτέρυγα και άμεση απειλή στην περιοχή. Αυτό το στοιχείο αναμένεται να πιέσει σημαντικά την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, ειδικά αν υπάρξουν αβεβαιότητες ή λάθος τοποθετήσεις στην πρώτη πάσα. Το παιχνίδι με την Πάφο δεν έχει σχέση με όσα θα δούμε απόψε το βράδυ από πλευράς πρωταθλητών.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έρχεται στο ντέρμπι με νέο πρόσωπο στον πάγκο. Ο Χρήστος Κόντης, που αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας έπειτα από την απομάκρυνση του Βιτόρια, καλείται να αναδιοργανώσει τον Παναθηναϊκό τόσο τακτικά όσο και ψυχολογικά. Η παρουσία του φέρνει νέα δε δομένα, καθώς είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αλλαγές σε πρόσωπα που μέχρι πρότινος ήταν βασικοί και αναντικατάστατοι.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η ΑΕΚ προφανώς πηγαίνει σήμερα στη Λάρισα για να κάνει τη δουλειά, με τον ίδιο τρόπο που την έκανε και την περασμένη Κυριακή στη Λιβαδειά. Να πάρει δηλαδή τους τρεις βαθμούς, κρατώντας το μηδέν στα μετόπισθεν. Επειδή πάντως έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το εάν ο Νίκολιυς είναι ένας προπονητής του 1-0, η απάντηση δίνεται από τη δημόσια τοποθέτηση του ίδιου στην κάμερα του συνδρομητικού. Την οποία έχει κάνει πριν και μέσα στα αποδυτήρια στους ποδοσφαιριστές του. Ο Νίκολιτς είπε πως έχει μείνει καθόλου ευχαριστημένος από τον τρόπο που η ΑΕΚ τέλειωσε τα ματς σε Λιβαδειά και Αιγάλεω. Εννοώντας πως άφησε το 1-0 που κρατούσε τον αντίπαλο «ζωντανό» στην υπόθεση νίκης, μέχρι το τέλος.

Παρόλο που υπήρχαν ευκαιρίες καλές και σημαντικές, και στη Λιβαδειά και στο Αιγάλεω, για να πετύχει η ΑΕΚ ένα δεύτερο και ίσως κι ένα τρίτο γκολ για να τελειώσει το ματς. Δεν το έκανε και αυτό δεν άρεσε καθόλου μα καθόλου στον Νίκολιτς. Το είπε μάλιστα και στους ποδοσφαιριστές του. Ο Νίκολιτς από την πρώτη στιγμή που έχει έρθει στην ΑΕΚ ήταν απολύτως ξεκάθαρος. Τόσο δημοσίως όσο και στα αποδυτήρια. Λατρεύω το ποδόσφαιρο είχε πει, αλλά πιο πολύ λατρεύω τη νίκη. Για τον Σέρβο τεχνικό πάνω και πρώτα απ’ όλα μετράει το αποτέλεσμα. Όμως ο Νίκολιτς είναι αρκετά έξυπνος και αρκετά έμπειρος ποδοσφαιρικά, που ξέρει καλά πως το 1-0, σ’ όποιο σημείο του ματς κι αν έχει έρθει, τη νίκη δεν την κλειδώνει, δεν την εξασφαλίζει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στη φετινή σεζόν (από τα σίγουρα τέσσερα και εν αναμονή για το κύπελλο) κανονικά δεν θα είχε αποκτήσει τη σημασία που έχει αυτό της Λεωφόρου. Είναι πολύ νωρίς ακόμη στη σεζόν και αναμενόταν ότι εκτός από τον Ολυμπιακό θα είχε νίκες στο ξεκίνημα και ο Παναθηναϊκός, συνεπώς θα ήταν μια μάχη περισσότερο για το γόητρο και ως επίδειξη ισχύος για της μακράς συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου για τις δύο ομάδες που έχουν πολλές υποχρεώσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ο τρόπος όμως με τον οποίο ο Παναθηναϊκός άρχισε το πρωτάθλημα ήταν πολύ μακριά από τις προσδοκίες και το φυσιολογικό. Οι αποτυχίες με τον Λεβαδειακό και την Κηφισιά ήταν εντελώς εκτός προγράμματος για μια ομάδα που είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Γιουρόπα Λιγκ και ήταν σε καλή ατμόσφαιρα έχοντας κάνει και τις μεταγραφές Ντέσερς και Ταμπόρδα στο τέλος της σχετικής περιόδου.

Από την δική του πλευρά ο Ολυμπιακός έχει κάθε λόγο να βλέπει την σημερινή αναμέτρηση ως… εξάπαντο, ως ευκαιρία να τελειώσει έναν εκ των ανταγωνιστών του από την τέταρτη αγωνιστική. Δεν θα είναι φυσικά έτσι, πολλά θα μπορούν να αλλάξουν αλλά εάν ο Παναθηναϊκός μείνει έντεκα βαθμούς από την κορυφή έστω και με ματς λιγότερο, ποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει; Για τον Ολυμπιακό η περίπτωση επικράτησης θα φέρει άμεσα και τον ενθουσιασμό που υπήρχε στην ομάδα πριν την πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ με την Πάφο και την ισοπαλία που έκοψε είναι αλήθεια κάπως τη φορά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - REAL NEWS

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν είναι δυναμίτης. Οχι μόνο γιατί πρόκειται για το ελληνικό κλάσικο, αλλά γιατί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα του. Οπότε ο αποψινός αγώνας της Λεωφόρου ανάμεσα σε πράσινους και ερυθρόλευκους έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός άρχισε με γκέλα στο γήπεδο του με τον Λεβαδειακό και στο Πανθεσσαλικό γνώρισε ταπεινωτική ήττα από την Κηφισιά του Λέτο και του Τετέι με ανατροπή. Με μόλις έναν βαθμό σε δύο ματς βρίσκεται οκτώ βαθμούς μακριά από την κορυφή και αν υποθετικά κερδίσει τον αγώνα της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ που δεν έγινε κατόπιν αιτήματος του τριφυλλιού λόγω Ευρώπης η διαφορά θα είναι στους πέντε βαθμούς. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να καταλάβει τι θα σημαίνει πιθανή ήττα από τον ολυμπιακό. Ουσιαστικά ψαλιδίζονται οι όποιες ελπίδες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου και ουδείς μπορεί να ξέρει τι ξημερώνει.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του. Ναι μεν κέρδισε και τα τρία πρώτα ματς του πρωταθλήματος, όμως με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Βόλο ζορίστηκε και στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ με την Πάφο το 0-0 ήταν κακό αποτέλεσμα. Όχι μόνο γιατί οι Κύπριοι έπαιξαν από το 25’ με 10 παίκτες, αλλά και γιατί σημειώθηκαν μεγάλες εκπλήξεις, όπως το διπλό της Καραμπάγκ στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, και το πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων» είναι πολύ δύσκολο. Το ντέρμπι της Λεωφόρου έχει μεγάλη σημασία και για τον Ολυμπιακό, διότι με νίκη θα θέσει πολύ γρήγορα νοκ άουτ έναν βασικό αντίπαλο για τον τίτλο. Οι «ερυθρόλευκοι» ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν και θα ετοιμαστούν ανάλογα, με το βάρος τους να πέφτει στη μάχη του κέντρου και στις προσωπικές μονομαχίες.

