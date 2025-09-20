Ο ΠΑΟΚ έψαχνε μια νίκη-απάντηση μετά την εμφάνιση στην Λιβαδειά, όμως παρά την σωρεία ευκαιριών στο β΄μέρος, το μπλόκο του Παναιτωλικού κράτησε και οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν (0-0)!

Μετά από τη «σφαλιάρα» της Λιβαδειάς στο Κύπελλο, ο... μουδιασμένος ΠΑΟΚ έψαχνε απεγνωσμένα για αντίδραση απέναντι στον Παναιτωλικό. Να πείσει με την εικόνα του, να πάρει αποτέλεσμα και να παραμείνει στην τροχιά πρωταθλήματος χωρίς απώλειες. Και η αλήθεια είναι πως στο α΄ημίχρονο, βάσει στατιστικής κατηγορίας, ο Δικέφαλος τα είχε όλα: υπεροχή, κατοχή, πίεση ψηλά. Επιθετικά όμως, φάνταζε ακίνδυνος. Διαφορετική η εικόνα των ασπρόμαυρων στο β΄μέρος αλλά και πάλι το γκολ δεν ήρθε ποτέ (0-0), μεγαλώνοντας την πίεση στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ μετά την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα...

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιστράτευσε όλα τα... βαριά χαρτιά του, προχωρώντας δεδομένα σε αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια επέστρεψε ο Παβλένα, έχοντας μπροστά του δίδυμο στα στόπερ τους Κεντζιόρα - Λόβρεν, και τον Μπάμπα στ΄αριστερά, με τον Σάστρε δεξιά δεδομένου πως ο Κένι ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από μία ίωση. Στα χαφ επέστρεψε και το δίδυμο Μεϊτέ - Οζντόεφ, με τους Τάισον, Πέλκα και Αντρίγια μπροστά τους, έχοντας τον Γιακουμάκη στην κορυφή.

Προτού ολοκληρωθεί όμως το 15λεπτο, ο Ρουμάνος τεχνικός προχώρησε στην πρώτη του αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Πέλκας τέθηκε νοκ άουτ λόγω μυϊκού προβλήματος, με τον Κωνσταντέλια να παίρνει τη θέση του. Τρία λεπτά μετά την είσοδό του, ο ΠΑΟΚ κατέγραψε την πρώτη -υπό προϋποθέσεις- καλή στιγμή του. Κούρσα του Τάισον από τα αριστερά που έδωσε στον «Ντέλια», αυτός έφερε εξαιρετικά τη μπάλα μπροστά του και με μία σέντρα - σουτ πήγε να κάνει τη... ζημιά αλλά ο Τσάβες «διάβασε» τη φάση και «καθάρισε» προτού μπει απειλητικά στην πορεία της μπάλας ο Γιακουμάκης.

Ο ΠΑΟΚ είχε ακόμη και τα στόπερ του αρκετά μέτρα πάνω από το κέντρο, έχοντας κλείσει τον Παναιτωλικό στη μεγαλύτερη διάρκεια του α΄μέρους στα καρέ του, αλλά αδυνατούσε να λύσει το γρίφο της ομάδας από το Αγρίνιο. Μέσα σε 34 λεπτά αγώνα, η στατιστική υπηρεσία κατέγραψε μόλις 1/17 γεμίσματα, ενδεικτικό του πόσο είχε φορτώσει το αμυντικό τρίτο των φιλοξενούμενων ο ΠΑΟΚ, επιχειρώντας ένα γέμισμα ανά δύο λεπτά. Χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα και χωρίς, επί της ουσίας, να φανεί ιδιαίτερα απειλητικός.

Το α΄ημίχρονο της ανούσιας υπεροχής του Δικεφάλου έκλεισε με 2/28 γεμίσματα καθώς ό,τι κι αν προσπαθούσαν οι γηπεδούχοι, ήταν ημιτελές ή έβρισκε σε ετοιμότητα το γκρουπ του Γιάννη Πετράκη, με τη μπάλα να κοντράρει ουκ ολίγες φορές στους φιλοξενούμενους μετά από συνεργασίες των μεσοεπιθετικών του. Ακόμη και οι στατικές φάσεις που θεωρητικά θα μπορούσαν να δώσουν φάσεις στον ΠΑΟΚ, μπήκαν στο μπλοκάκι των στιγμών του αγώνα που δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα τον Παναιτωλικό.

Από την άλλη, οι Αγρινιώτες μπήκαν στο κάδρο του Παβλένκα μόλις μία φορά και συγκεκριμένα στο 38΄όταν ο Σιέλης επιχείρησε από μακρινή απόσταση να αιφνιδιάσει με ένα μακρινό σουτ τον κίπερ του Δικεφάλου, που έδιωξε σε κόρνερ. Μία τελική εντός στόχου για τον Παναιτωλικό, 5(1) για τον ΠΑΟΚ που έκλεισε το ημίχρονο με το σουτ του Σάστρε που απέκρουσε ο Τσάβες και με κατοχή μπάλας στο 78%. Και προφανώς όλα στο μηδέν...

Οι στιγμές του α΄ημιχρόνου, έγιναν απίθανες φάσεις στο β΄, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο της επανάληψης. Στο 48' απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αντρίγια στο όριο της γραμμής, μπλόκαρε ο Τσάβες στην κλειστή του γωνία. Δύο λεπτά αργότερα, καταπληκτική ενέργεια από τον Κωνσταντέλια που πέρασε δύο ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού και μοίρασε στον Σέρβο στη μεγάλη περιοχή, αλλά το πλασέ του Αντρίγια έφυγε λίγο άουτ!

Νέα τρομερή χαμένη ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς, μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον Μεϊτέ να παίρνει την πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω, αλλά ο Γιακουμάκης δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα προς την εστία με προβολή! Ο ΠΑΟΚ έβγαζε μεγάλη ενέργεια στο γήπεδο αλλά αδυνατούσε να βρει τρόπο να μετουσιώσει τις φάσεις σε αποτέλεσμα. Στο 57' , μία ακόμη μεγάλη στιγμή για τους ασπρόμαυρους, με τον Τάισον να κατεβάζει μέσα στην περιοχή, να πασάρει στον Οζντόεφ, με τον Ρώσο να κόβει παράλληλα αλλά ο Γιακουμάκης αστόχησε στην τελική ενέργεια!

Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Αγρινιώτες έψαχναν αυτή τη μία στιγμή για να «χτυπήσουν» στην κόντρα και το επιχείρησαν, κινούμενοι ταχύτητα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, με τον Μίχαλακ να απειλεί σε πρώτο χρόνο τον Παβλένκα που έδιωξε ασταθώς και στο ριμπάουντ ο Άλεκσιτς να βρίσκει εστία, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR. Και αυτό γιατί το κλέψιμο και η αντεπίθεση του Παναιτωλικού ξεκίνησε από φάουλ και συγκεκριμένα πάτημα πάνω στον Γιακουμάκη.

Μάλιστα, ο Έλληνας φορ δέχτηκε στο 82΄νέο σκληρό, πάτημα από τον Γκαρσία που είδε την απευθείας κόκκινη καρτά του Σιδηρόπουλου, αφήνοντας τον Παναιτωλικό με δέκα παίκτες για περίπου 15 λεπτά αγώνα! Ο ΠΑΟΚ πίεσε μέχρι τέλους, δημιούργησε κι άλλες ευκαιρίες, όπως αυτήν με την κεφαλιά του Καμαρά, μετά τη σέντρα του Ντεσπόντοφ στο 83΄, που δεν αιφνιδίασε τον κίπερ του Παναιτωλικού (83') αλλά και με το σουτ του Κεντζιόρα από μακριά, με την μπάλα να καταλήγει ελάχιστα άουτ.

Περισσότερα σε λίγο...

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Οζντόεφ(72΄Καμαρά), Μεϊτέ, Πέλκας (16΄Κωνσταντέλιας), Τάισον, Ζίβκοβιτς(72΄Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης(86΄Τσάλοβ)

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος(80΄Στάγιτς), Γκαρθία, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς(57΄Μπουχαλάκης), Κοντούρης(80΄Νικολάου), Μίχαλακ, Μπελεβώνης(57΄Ενκολόλο), Εστεμπάν, Αγκίρε(72΄Άλεξιτς).