Το «Σαν Σίρο» έγινε 99 ετών!

Ενενήντα εννέα (99) χρόνια συμληρώνονται από τα εγκαίνια του στο Σαν Σίρο (San Siro), στάδιο που χρησιμοποιούν ως έδρα τους Μίλαν και Ίντερ.

Ήταν 19 Σεπτεμβρίου 1926, όταν στο Μιλάνο,εγκαινιάστηκε το περίφημο στάδιο, με το φιλικό παιχνίδι Ίντερ-Μίλαν (6-3), παρουσία 35.000 θεατών, παίρνοντας το όνομά του από τη γειτονιά στην οποία βρίσκεται.

Το γήπεδο, είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται ένα χρόνο νωρίτερα, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του τότε προέδρου της Μίλαν, Πιέρο Πιρέλι, ο οποίος αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει.

Αρχικά για τη Μίλαν και είχε χωρητικότητα 35.000 θεατές, όμως το 1935 αγοράστηκε από τον Δήμο του Μιλάνου και μόνο από το 1947 φιλοξένησε και την Ίντερ.



Το 1980, το Σαν Σίρο (San Siro), πήρε και το όνομα του «Τζουζέπε Μεάτσα», πρώην παίκτη της Ίντερ και της Μίλαν, ο οποίος πέθανε το 1979.



Η πρώτη ανακαίνιση έγινε το 1939, με αύξηση των θέσεων των θεατών σε 65.000, ενώ το 1956 προστέθηκαν δύο ακόμα σειρές, φτάνοντας σε 150.000.

Μετά τα γεγονότα του Χέιζελ, το 1985, η χωρητικότητά του μειώθηκε σε 90.000 για λόγους ασφαλείας. Τώρα το μάξιμουμ της χωρητικότητας είναι 80.018 θεατές.



Ήταν ένα από τα γήπεδα του 1990, και ανακαινίστηκε για άλλη μια φορά πριν το Μουντιάλ που φιλοξένησε η Ιταλία. Ο αγωνιστικός χώρος έχει μήκος 105 μέτρα και πλάτος 68 μέτρα.

Έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, ενώ έχασε τον τελικό του Champions League 2027, που πήγε στο «Metropolitano» της Μαδρίτης, έδρα της Ατλέτικο.

Πρόσφατα, Μίλαν και Ίντερ, συμφώνησαν όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος του Μιλάνο Τζουζέπε Σάλα, στην κατασκευή νέου γηπέδου στη θέση του «Σαν Σίρο», κάτι που πρόκειται να συμβεί έως το 2031.