Πορτογαλικό σενάριο για Σάντος στον Παναθηναϊκό

Η πορτογαλική «Record» υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον Φερνάντο Σάντος για τον πάγκο του.

Στο κάδρο του Παναθηναϊκού για τον αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας βάζουν οι Πορτογάλοι τον Φερνάντο Σάντος. Ο 70χρονος τεχνικός απολύθηκε προ ημερών από την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, από την οποία είχε ένα αποτυχημένο πέρασμα και σύμφωνα με δημοσίευμα της «Record», απασχολεί τον Παναθηναϊκό.

Ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος έχει εργαστεί στην ΑΕΚ (δυο φορές), τον ΠΑΟΚ, την Εθνική ομάδα και είχε ένα μικρό πέρασμα από τον Παναθηναϊκό χωρίς επιτυχία, φέρεται να έχει θέσει ως προτεραιότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα, μιας και λέγεται ότι πρόσφατα απέρριψε μια πρόταση από την αιγυπτιακή Αλ Αχλί.

Στον Παναθηναϊκό, πάντως, έχουν θέσει ως πρώτο στόχο τον Σεργκέι Ρεμπρόφ για να αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας.