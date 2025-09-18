Έξαλλος ο Σιμεόνε με οπαδό της Λίβερπουλ: «Όταν σε προσβάλλουν σε ολόκληρο το 90λεπτο...»

Ο Τσόλο Σιμεόνε είχε έντονο επεισόδιο με οπαδό των «Reds» μετά το νικητήριο γκολ που σημείωσε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, με τον Αργεντινό προπονητή να μην κρύβει τον εκνευρισμό του.

Η Λίβερπουλ «λύγισε» την Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2 στο Άνφιλντ, όμως το μελανό σημείο του ματς ήταν το φραστικό επεισόδιο που είχε ο προπονητής των Ισπανών, Ντιέγκο Σιμεόνε, με φίλο της αγγλικής ομάδας.

Δευτερόλεπτα μετά το νικητήριο γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο Σιμεόνε πήγε στην εξέδρα και άνοιξε έντονο διάλογο με οπαδό της Λίβερπουλ, με τον Αργεντινό να είναι έξαλλος.

«Σε προσβάλλουν σε ολόκληρο το παιχνίδι και δεν μπορείς να πεις τίποτα. Η αντίδρασή μου δεν είναι δικαιολογημένη, αλλά δεν ξέρεις το πώς είναι να υπομένεις προσβολές για 90 λεπτά ασταμάτητα.

Ελπίζω η Λίβερπουλ να εντοπίσει το άτομο που το έκανε αυτό. Αυτός που πρέπει να μείνει ήρεμος είμαι εγώ, αυτός που πρέπει να υπομείνει τις προσβολές του άλλου.

Με τον ίδιο τρόπο που παλεύουμε ενάντια στον ρατσισμό θα μπορούσαμε να αγωνιζόμαστε για τις προσβολές που γίνονται. Είμαι καλός άνθρωπος», ανέφερε μετά τον αγώνα ο Ντιέγκο Σιμεόνε.