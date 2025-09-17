Απείλησε με τον Ζάζα η Πάφος, μπλόκαρε ο Πασχαλάκης (vid)

Ευκαιρία για να σκοράρει είχε η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Πασχαλάκη ωστόσο να μπλοκάρει σταθερά το μακρινό σουτ του Ζάζα.

Δείτε εδώ: