«Γκάφα» με το καλησπέρα ο Πασχαλάκης - Την γλύτωσε ο Ολυμπιακός (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης υπέπεσε σε μεγάλο λάθος, στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Πάφος, χωρίς όμως να κοστίσει για τους «ερυθρόλευκους».

Δείτε παρακάτω το λάθος του Έλληνα τερματοφύλακα:

 

