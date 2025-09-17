Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE «Γκάφα» με το καλησπέρα ο Πασχαλάκης - Την γλύτωσε ο Ολυμπιακός (vid) 17-09-2025 19:58 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Πάφος ΠΡΟΣΩΠΑ Αλέξανδρος Πασχαλάκης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης υπέπεσε σε μεγάλο λάθος, στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Πάφος, χωρίς όμως να κοστίσει για τους «ερυθρόλευκους». Δείτε παρακάτω το λάθος του Έλληνα τερματοφύλακα: Το τεστ του Αϊνστάιν: Εάν λύσεις τον γρίφο που το 99,9% των Ελλήνων δεν μπορεί, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος OutsidersBet Team menshouse.gr Μπαμ με Μητσικώστα – Καλυβάτση dailymedia.gr Γρήγορη, καλοδουλεμένη, τολμηρή: Η νέα ελληνική σειρά που κέρδισε το κοινό από το πρώτο επεισόδιο menshouse.gr Τον ανακοινώνει μετά τον Λοβέρδο: Η επόμενη μεταγραφή Μητσοτάκη στη ΝΔ instanews.gr Έμεινε με τον μισθό 2 επεισοδίων: Ο Τσάρλι Σιν τα έχασε όλα γιατί βιαζόταν να τα απολαύσει όσο μπορούσε menshouse.gr Τους έκοψε: Οι 3 που δεν θέλει στο νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Τον αποδόμησε ο Λαζόπουλος… dailymedia.gr «Γκάφα» με το καλησπέρα ο Πασχαλάκης - Την γλύτωσε ο Ολυμπιακός (vid) SHARE