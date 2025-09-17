MENU
Παναιτωλικός - Άρης: To εύστοχο πέναλτι νίκης του Μορόν (vid)

Ο Λορέν Μορόν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 92' χάρισε το τρίποντο του Άρη στο Αγρίνιο - Δείτε το γκολ.
