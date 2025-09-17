Η κριτική του Άρη: Τι είχες Μορόν, τι είχα πάντα...

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά τη νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού με 0-1 χάρη σε πέναλτι του Μορόν στο 92'.

Αναλυτικά:

Αθανασιάδης: Δεν χρειάστηκε να επέμβει σε πολλές στιγμές στο ματς, όμως η λάθος έξοδος που έκανε στο 76' θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για την ομάδα του, αν ο Νκολόλο έστελνε με το κεφάλι τη μπάλα στα δίχτυα.

Φαμπιάνο: Δεν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα μιας και ο Παναιτωλικός είχε λίγες καλές στιγμές, έβγαλε νευρικότητα σε αρκετά σημεία του αγώνα προς τον διαιτητή.

Ρόουζ: Μετρημένος αμυντικά, κράτησε την θέση του όποτε του ζητήθηκε.

Φρίντεκ: Συνεπής αμυντικά, δεν πέρασε - ως συνήθως- πολλές φορές το κέντρο, περιορίστηκε στο να κλείνει χώρους.

Ράτσιτς: Δεν φάνηκε πολύ στο παιχνίδι, αγωνιζόμενος στο πρώτο μέρος το οποίο δεν είχε καθόλου ρυθμό. Έδωσε την θέση του στον Μόντσου στο ημίχρονο.

Μορουτσάν: Μπήκε με πολύ κινητικότητα στο παιχνίδι, όμως μετά από ένα σημείο... χάθηκε από το ματς. Αντικαταστήθηκε από τον Μορόν στο ημίχρονο.

Βοριαζίδης: Ξεκίνησε με σκοπό να δείξει πράγματα, είχε και μία σημαντική στιγμή.

Νιγκ: Δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου σε όλο το παιχνίδι... Μπήκε στη θέση του ο Γαλανόπουλος στο 86'.

Μιζεουί: Δεν ήταν πολύ κινητικός όπως συνήθως κάνει, δεν τον βόλεψε το γεγονός ότι στο πρώτο μέρος έπαιξε ως... ψευτοεννιάρι. Βοηθήθηκε από την είσοδο του Μορόν και είχε μία καλή στιγμή, αντικαταστάθηκε από τον Γιαννιώτα στο 66'.

Φαντιγκά: Στο πρώτο ημίχρονο αγωνίστηκε ως εξτρέμ και δεν βοήθησε, όταν γύρισε σε μπακ τα πήγε καλύτερα. Ο Τεχέρο πήρε την θέση του στο 75'.

Σίστο: Είχε την πρώτη καλή τελική του Άρη για αρκετή ώρα, έμεινε όμως σε αυτή.

Αλλαγές:

Μορόν: Μόλις μπήκε στο παιχνίδι έχασε μία καλή ευκαιρία, όμως κέρδισε πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ στο 92' και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Μόντσου: Η είσοδός του στο παιχνίδι έδωσε άλλη επιθετικότητα στην ομάδα, κυκλοφόρησε καλύτερα η μπάλα σε σχέση με το πρώτο μέρος.

Τεχέρο: Μέτρησε μία καλή στιγμή στο 86' με ένα διαγώνιο σουτ που κόντραρε και πήγε σύριζα με το δοκάρι.

Γιαννιώτας: Θέλησε να δώσει πράγματα αλλά δεν τα κατάφερε.

Γαλανόπουλος: Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.