Ο Παναιτωλικός «εγκλώβισε» για παραπάνω από 90 λεπτά τον Άρη, αλλά στις καθυστερήσεις ο Λορέν Μορόν δήλωσε παρών από την... άσπρη βούλα και χάρισε μια πολύτιμη νίκη ψυχολογίας για τους «κιτρινόμαυρους» στην πρεμιέρα της League Phase του Kυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Με την νίκη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» πριν από δύο εβδομάδες να παραμένει αρκετά νωπή, οι Αγρινιώτες προσπάθησαν να βάλουν δύσκολα στους «κιτρινόμαυρους» και να παίξουν τις πιθανότητες τους για ένα καλό αποτέλεσμα, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, με τους Αθανασιάδη, Φαντιγκά, Βοριαζίδη και Σίστο να παίρνουν φανέλα βασικού.

Πρώτο μέρος που θα ξεχαστεί γρήγορα

Με ανάπτυξη κυρίως από τα άκρα, ο Άρης είχε στο μεγαλύτερο μέρος την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να καταφέρει να διασπάσει κάθετα την οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων. Δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός ούτε διά του αέρος, δεδομένου πως ο Μορόν βρισκόταν στον πάγκο και την θέση του στην κορυφή της επίθεσης είχε πάρει -κατά συνθήκη- ο Μισεουί.

Το συμπαγές και με αμυντικούς προσανατολισμούς σύνολο του Γιάννη Πετράκη δεν άφησε χώρους στον Άρη, με την μοναδική αξιόλογη ευκαιρία να καταγράφεται στο 37ο λεπτό, όταν ο Σίστο συνέκλινε από τα αριστερά, δοκίμασε ένα σουτ αλλά ο Ζίβκοβιτς δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στο να μπλοκάρει την μπάλα.

Από την άλλη, ούτε ο Παναιτωλικός βρήκε στιγμές για να ξεδιπλώσει την ταχύτητα του στην αντεπίθεση, με τις δύο ομάδες να εμφανίζονται απόλυτα προσεκτικές στο ανασταλτικό κομμάτι και να οδηγούνται στα αποδυτήρια με νωθρό θεάμα και χωρίς γκολ.

«Ενέσεις» ποιότητας στην επανάληψη από τον Χιμένεθ

Διαπιστώνοντας την ξεκάθαρη επιθετική... ανομβρία, Μανόλο Χιμένεθ δεν έχασε χρόνο και προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου μέρους, με τους Μορόν και Μόντσου να περνούν στο παιχνίδι.

Άμεσα η εικόνα του Άρη άλλαξε. Ο Μόντσου προσέφερε αμεσότητα στην μεσαία γραμμή, ο Μισεουί αγωνιζόταν πλέον σε μέτρα που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά του, ενώ η παρουσία του Μορόν αποτέλεσε κίνδυνο για τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναιτωλικού.

Ο Ισπανός επιθετικός απείλησε με το... καλησπέρα, καθώς μόλις στο 46' βρήκε χώρο και σούταρε μέσα από την περιοχή, με τον Ζίβκοβιτς να αποκρούει με τα πόδια, σηματοδοτώντας το πρώτο ουσιαστικό «καμπανάκι» για τους γηπεδούχους.

Η πίεση αυξήθηκε και οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πλέον την υπεροχή στην αναμέτρηση, φτάνοντας με μεγαλύτερη ευκολία στην περιοχή του Σέρβου τερματοφύλακα, ο οποίος προχώρησε σε μια δύσκολη απόκρουση με τα ακροδάχτυλα σε «βολίδα» του Μισεουί στο 65ο λεπτό.

Πέντε λεπτά αργότερα, οι Θεσσαλονικείς είχαν νέα ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Βοριαζίδη, ο οποίος «πάτησε» περιοχή και επιχείρησε ένα σουτ που δεν βρήκε στόχο, μετά από γύρισμα του Φαντινγκά.

Κόντρα στην ροή του αγώνα, ο Παναιτωλικός «άγγιξε» το γκολ στο 73'. Μετά από κόρνερ, η άστοχη έξοδος του Αθανασιάδη άφησε εκτεθειμένη την εστία του, ο Ενκολόλο πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα κατέληξε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Το ήθελε, το άξιζε, το πήρε!

Μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία του αγώνα, ο Άρης είχε κάνει ξεκάθαρο πως θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την νίκη. Και αυτό έκανε!

Προειδοποίησε στο 85ο λεπτό με διαγώνιο σουτ του Τεχέρο και στις καθυστερήσεις ο Μορόν ανατράπηκε στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση, σημάδεψε σωστά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Τελικό αποτέλεσμα 0-1 στο Αγρίνιο, με τον Άρη να «δραπετεύει» στις καθυστερήσεις, ανακτώντας ψυχολογία και ξεκινώντας νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson...

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Νικολάου, Λουίς (69’ Κόγιτς), Κοντούρης (62’ Μπουχαλάκης), Μπελεβώνης (69’ Σμυρλής), Ματσάν, Ενκολόλο (77’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.



Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς (46’ Μόντσου), Μορουτσάν (46’ Μορόν), Βοριαζίδης, Νινγκ (86’ Γαλανόπουλος), Μισεουί (65’ Γιαννιώτας), Φαντιγκά (75’ Τεχέρο), Σίστο.