Βιτόρια όπως... Αλόνσο: Deja vu για τον Παναθηναϊκό

Ο τρόπος που ξεκίνησε η φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκού θυμίζει ΑΠΟΛΥΤΑ την περσινή, με τους δύο προπονητές να έχουν και την ίδια μοίρα.

Καλοκαίρι 2024. Ο Παναθηναϊκός προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις, φέρνει στην ομάδα μεταξύ άλλων τους Τετέ και Πελίστρι και ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη, με τον Ντιέγκο Αλόνσο στον πάγκο. Εύκολη πρόκριση επί της Μπότεφ Πλόβντιβ, αποκλεισμός μετά από έναν... μαραθώνιο πέναλτι από τον Άγιαξ (με «διπλό» στο Άμστερνταμ) και πρόκριση επί της Λανς στο ΟΑΚΑ, για να εξασφαλιστεί η είσοδος στην League Phase του Conference League. Απολογισμός: δύο προκρίσεις και ένας αποκλεισμός.

Στο Πρωτάθλημα, εύκολο και ευνοϊκό πρόγραμμα ώστε η ομάδα να βρεθεί από νωρίς στην κορυφή. Τι κάνει όμως στην πράξη; Ήττα στο ΟΑΚΑ από τον Asteras AKTOR (αν και το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ), νίκη στις καθυστερήσεις επί του Λεβαδειακού χάρη σε γκολ του Σπόραρ και ισοπαλία (που σώθηκε στο φινάλε) με την Athens Kallithea στην Λεωφόρο. Το «Τριφύλλι» βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει μεγάλες διαφορές και μοιραία ο Ουρουγουανός προπονητής οδηγήθηκε στην έξοδο.

Καλοκαίρι 2025. Ο Παναθηναϊκός προχωρά σε πωλήσεις, γεμίζει τα ταμεία του με μεγάλα ποσά, αποκτά μεταξύ άλλων τους Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες (και τους Ντέσερς, Ταμπόρδα, οι οποίοι όμως ουσιαστικά δεν έχουν παίξει ακόμα) και ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη, με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο. Αποκλεισμός από την Ρέιντζερς, παρότι η ομάδα ήταν καλύτερη, πρόκριση στα πέναλτι επί της Σαχτάρ και νέα πρόκριση επί της Σαμσουνσπόρ, για να εξασφαλισττεί η είσοδος στην League Phase του Europa League.

Στο Πρωτάθλημα, εύκολο και ευνοϊκό πρόγραμμα ώστε η ομάδα να πάει στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό με το απόλυτο. Τι κάνει όμως στην πράξη; Ζητάει και παίρνει αναβολή για την πρεμιέρα με τον ΟΦΗ, φέρνει ισοπαλία με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο και ηττάται με 3-2 από τη νεοφώτιστη Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Από νωρίς στο -8 από τους ανταγωνιστές, δίχως να έχει δώσει ακόμα δύσκολο παιχνίδι. Μοιραία ο Πορτογάλος προπονητής οδηγήθηκε στην έξοδο...