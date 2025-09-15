Λοντίγκιν: «Μάθημα η αναμέτρηση με την ΑΕΚ»

Ο Γιούρι Λοντίγκιν μετά την ήττα του Λεβαδειακού από την ΑΕΚ, τόνισε ότι ο τρόπος που ήρθε το αποτέλεσμα αποτελεί ένα μάθημα για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

«Αυτά τα παιχνίδια τις περισσότερες φορές έτσι πηγαίνουν, δυστυχώς σήμερα δεν μπορέσαμε να αντέξουμε μέχρι το τέλος. Είχαμε και εμείς κάποιες φάσεις, θα πω ότι ήταν ένα μάθημα για εμάς, θα το πάρουμε και θα το επεξεργαστούμε.

Νιώθω ότι είμαστε δυνατοί, ότι μπορούμε καλύτερα, το έχουμε δείξει στα περισσότερα παιχνίδια μέχρι σήμερα, σήμερα δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο από το ματς.

Πρέπει να παίρνουμε κάτι από αυτά τα παιχνίδια, μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολα τα παιχνίδια με τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια με τους μεγάλους αντιπάλους αλλάζεις επίπεδο.

Έγινε ένα μικρομπέρδεμα και άνοιξε λίγο το τείχος στο γκολ της ΑΕΚ, για αυτό λέω ότι είναι μάθημα. Έγινε αυτή η φάση και άνοιξε το τείχος, ήταν πολλές οι φάσεις που δεχθήκαμε και ίσως στην υπερπροσπάθεια κάνουμε μικρά λάθη.

Κάνει καλό το να έχουμε αγωνιστικό ρυθμό. Καταλαβαίνω την προσπάθεια των παικτών, αφήνουν τα πάντα στο γήπεδο, για αυτό είμαστε εκεί για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αυτό λέγεται ομάδα.

Είμαι χαρούμενος και θετικά έκπληκτος για τον τρόπο που παίζει η ομάδα και πραγματικά ανυπομονώ για την συνέχεια. Έχουμε πολλές δυνατότητες στο να παίξουμε στα ίσα τις μεγάλες ομάδες».