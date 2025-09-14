Σε μία επικίνδυνη έξοδο για τον ΠΑΟΚ, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ κράτησε στην ευθεία το τιμόνι του Δικεφάλου και «καθάρισε» με μία μαγική εμφάνιση με γκολ και ασίστ τον ΟΦΗ (2-1) - Χαμένο πέναλτι για τον Αντρίγια, το απόλυτο για τους Θεσσαλονικείς στο πρωτάθλημα!

Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε, «καθαρίζοντας» μέσα σε 24 λεπτά το... τρίποντο κόντρα στον τυπικά γηπεδούχο, ΟΦΗ, στο «Απ. Νικολαϊδης», με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ να τα κάνει όλα: γκολ και ασίστ για τον Ρώσο χαφ, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή στην επικίνδυνη έξοδο του Δικεφάλου. Χαμένο πέναλτι του Αντρίγια και «πολιορκία» των Κρητικών στο φινάλε, με τον Νους να μειώνει σε 1-2 και να βάζει - φωτιά στο ματς που δεν... έκαψε όμως τους Θεσσαλονικείς!

Με... εκπλήξεις θα έλεγε κανείς πως «κατέβασε» την ενδεκάδα του ο Ραζβάν Λουτσέσκου, επιστρατεύοντας τον Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας, ως παρτενέρ του Μιχαηλίδη, έχοντας τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα - Κένι στα άκρα. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ακλόνητο το δίδυμο Μεϊτέ - Οζντόεφ, με τον Πέλκα να δεσπόζει στο «δέκα», απόντος του Κωνσταντέλια, έχοντας τους Τάισον - Αντρίγια στα «φτερά» και τον Γιακουμάκη μοναδικό προωθημένο.

Από την άλλη, ο Μίλαν Ράσταβατς κινήθηκε με τον Χριστογεώργο κάτω από την εστία, Γκονσάλεζ, Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Χατζηθεοδωρίδη στην τετράδα της άμυνας και τους Καραχάλιο-Ανδρούτσο στα χαφ. Πίσω από τον φορ Ταξιάρχη Φούντα, τοποθετήθηκαν οι Θεοδοσουλάκης, Νους και Σενγκέλια.

Αν και η πρώτη στιγμή του αγώνα είχε την υπογραφή των Κρητικών, καταγράφοντας τελική εντός εστίας μόλις στο 6΄με το αριστερό σουτ του Σενγκέλια που έβγαλε ο Παβλένκα, το α΄ημίχρονο ανήκε δεδομένα και δικαιωματικά στον ΠΑΟΚ που τα έκανε σχεδόν όλα σωστά, βγάζοντας τρομερή ενέργεια μεσοεπιθετικά. Μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Δικέφαλος έθεσε νέα δεδομένα στο ματς, με τον κορυφαίο Μαγκομέντ Οζντόεφ να ανοίγει το σκορ στη Λεωφόρο. Ο Ρώσος χαφ δοκίμασε μία σέντρα-σουτ, η μπάλα πέρασε από όλους, έσκασε μπροστά στον Χριστογεώργο που έδειξε να αιφνιδιάζεται και κατέληξε στην αριστερή γωνία του πορτιέρε του ΟΦΗ για το 0-1.

Το σύνολο του Ράσταβατς προσπάθησε να αντιδράσει αλλά το γκολ του Κρίζμανιτς από στατική φάση, συρτή σέντρα και πλασέ του Κροάτη, ακυρώθηκε ορθώς, ορθότατα, με το ημιαυτόματο οφσάιντ. Ο ΠΑΟΚ επανέκτησε τα ηνία του αγώνα, στήνοντας διαρκώς... παγίδες στον άξονα, και με κλεψίματα, γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και ταχύτητα στο παιχνίδι του, στρίμωξε τους Κρητικούς και βρήκε ένα ακόμη γκολ στο 24΄. Κλέψιμο και ασίστ του Οζντόεφ για τον Πέλκα, ο οποίος πλάσαρε ψύχραιμα για το 0-2 του Δικεφάλου που έβαζε από νωρίς πολύ δύσκολα στον ΟΦΗ.

Μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ πίεζε διαρκώς ψηλά, έβγαζε συνεργασίες και έδειχνε αποφασισμένος να φύγει με αποτέλεσμα από την Αθήνα, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και έχοντας μία σειρά απαιτητικών αγώνων μπροστά του. Στο 37΄ το πλασέ του Τάισον πήγαινε... προς την εστία, ωστόσο, η μπάλα κόντραρε στον Αντρίγια και άλλαξε πορεία. Δύο λεπτά αργότερα, σε μία ωραία σκέψη του Πέλκα, με δεξί πλασέ θέλησε να «κρεμάσει» τον Χριστογεώργο, σε μία δύσκολη εκτέλεση, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός κατέγραψε μία ακόμη καλή στιγμή, μετά από ωραίο γύρισμα του Γιακουμάκη, αλλά και πάλι η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι... Σε κάθε περίπτωση όμως, ΟΦΗ και ΠΑΟΚ κατευθύνθηκαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, με τον Δικέφαλο να μετουσιώσει σε δύο τέρματα την υπεροχή του στο πρώτο 45λεπτο.

Σαλσέδο αντί Θεοδοσουλάκη, η πρώτη αλλαγή από πλευράς Ράσταβατς με την έναρξη του β΄μέρους, την ώρα που ο Ραζβάν Λουτσέσκου έμοιαζε απόλυτα ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του. Τα πράγματα για τον ΟΦΗ θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα στο 48', όταν ο Γιακουμάκης έφυγε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων και ο πορτιέρε των Κρητικών τον... γκρέμισε με σκληρό τάκλιν αλλά εν τέλει «σώθηκε» καθώς ο Έλληνας φορ του ΠΑΟΚ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Το ματς θα μπορούσε να «σβήσει» στο 66΄ για τον ΠΑΟΚ, όταν ο Ευαγγέλου καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Νους, ένα βολεϊκό... μπλοκ στο σουτ που επιχείρησε ο Μιχαηλίδης αλλά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που ανέλαβε την εκτέλεση, δεν κατάφερε να νικήσει τον Χριστογεώργο. Ο Έλληνας κίπερ «διάβασε» τον Σέρβο και έπεσε σωστά, κρατώντας τον ΟΦΗ μέσα στο παιχνίδι, με τις όποιες πιθανότητες του...

Παρεμβάσεις και από τους δύο πάγκους, με τον μεν Λουτσέσκου να ρίχνει Τσάλοβ και Ιβανούσετς αντί των Γιακουμάκη και Πέλκα, και τον δε Ράσταβς να επιστρατεύει στον άξονα Ράκονιατς και Νέιρα, βγάζοντας εκτός Φούντα και Καραχάλιο. Με γεμίσματα και εκμεταλλευόμενος στιγμές ανισορροπίας και εύκολα λάθη του αντιπάλου, ο ΟΦΗ τα έπαιξε όλα για όλα στο τελευταίο μέρος του αγώνα και συγκεκριμένα στο 75΄βρήκε τη στιγμή που έψαχνε μέσα από στατική φάση. Ο Νους... εξιλεώθηκε για το πέναλτι και με προβολή στο δεύτερο δοκάρι και ένα εξαιρετικό τελείωμα, έγραψε το 1-2.

Γκολ που αποδιοργάνωσε παντελώς τους ασπρόμαυρους, χάνοντας την κυριαρχία τους και το καθαρό μυαλό τους, την ώρα που ο ΟΦΗ έμοιαζε ψυχωμένος να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω, έχοντας υπό τον έλεγχο του το κέντρο. Γεγονός που «ανάγκασε» τον Λουτσέσκου να ρίξει και τρίτο χαφ και συγκεκριμένα τον Καμαρά, μπροστά από Μεϊτέ - Οζντόεφ, μετατοπίζοντας τον Ιβανούσετς στ΄αριστερά.

Παρά την πίεση του ΟΦΗ μέχρι το τελευταίο λεπτό, ο ΠΑΟΚ πήρε μία υπερ πολύτιμη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκει παραδοσιακά τον τρόπο να τον ζορίζει, ακόμη και με το μαξιλαράκι των δύο τερμάτων. Με το τρίποντο κόντρα στους Κρητικούς, οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν το απόλυτο στο πρωτάθλημα, έχοντας το 3/3!

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανιτς, Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης(46΄Σαλτσέδο), Καραχάλιος(68΄Ρακόνιατς), Νους(90+1 Φαϊτάκης), Σενγκέλια(89΄Αποστολάκης), Φούντας(68΄Νέιρα)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Πέλκας(67΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Τάισον(89΄Καμαρά), Γιακουμάκης(67΄Τσάλοβ)