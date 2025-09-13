Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο από τον αρχηγό Χαλδέζο, ο ΠΑΟΚ έκανε πρεμιέρα με το... δεξί απέναντι στον ΟΦΗ (2-0), για τη Super League K17

Ώρα... πρεμιέρας για την πρωταθλήτρια Κ17 του Δικεφάλου, η οποία υποδέχθηκε στη Σουρωτή τον -πάντα σκληροτράχηλο- ΟΦΗ για την Super League K17.

Με τη γενιά των 2009 (πρώην Κ16) να αναλαμβάνει και υπό τις οδηγίες των «σταθερών» Ορφανού-Κρινίτσα, ο ΠΑΟΚ στοχεύει αυτομάτως στο τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην ηλικιακή κατηγορία.

«Μονόλογος» το πρώτο ημίχρονο, με τον Δικέφαλο να έχει την συντριπτική κατοχή της μπάλας και να απειλεί σε αρκετές περιπτώσεις την εστία των Κρητικών, με τον κίπερ Κετένογλου να είναι σε εκπληκτική μέρα.

Ο φορ του ΠΑΟΚ, Μεταξάς ήταν αρκετά κινητικός στα πρώτα λεπτά, με τις δύο προσπάθειές του στο 4΄και στο 12΄να μην βρίσκουν αποτέλεσμα, όπως και στο 16΄η προβολή του ίδιου παίκτη από πανέμορφη σέντρα του Σνάουτσνερ.

Στο 18΄το απευθείας φάουλ του Χαλδέζου έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο Παπαδόπουλος ελίχθηκε όμορφα από τ΄αριστερά έδωσε κάθετη στον Λαζαρίδη, αυτός σούταρε από δύσκολη γωνία, με τον Κετένογλου να απομακρύνει και τον Ματέρα στο ριμπάουντ να αστοχεί.

Σε φάση-καρμπόν στο 25ο λεπτό, η σέντρα-σουτ του Χαλδέζου είχε απάντηση από τον τερματοφύλακα των Κρητικών, με τον Ματέρα να σουτάρει και την άμυνα του ΟΦΗ να απομακρύνει σωτήρια πάνω στη γραμμή.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ. Από όμορφη κομπίνα του Παπαδόπουλου, ο Χαλδέζος βρέθηκε ανενόχλητος στο ύψος της περιοχής και με διπλή προσπάθεια «έγραψε» το 1-0.

Μέχρι το ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ «απείλησε» δις, με τον κίπερ Κετένογλου να λέει «όχι» και το ημίχρονο να λήγει 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Ένα δεύτερο ημίχρονο με λιγοστές φάσεις, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί με ευκολία το προβάδισμά του. Στο 72΄καταγράφηκε η πρώτη σημαντική ευκαιρία και ανήκε στους γηπεδούχους. Ο Μπουκλάς βγήκε όμορφα στην πλάτη της άμυνας, πέρασε τον Κετένογλου, αλλά το σουτ του νικήθηκε πάνω στην γραμμή σωτήρια από την άμυνα του ΟΦΗ.

Στο 81΄ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» τη νίκη. Ο Μπουκλάς κέρδισε πέναλτι, με τον αρχηγό Χαλδέζο να είναι ψύχραιμος από την άσπρη βούλα, «γράφοντας» το 2-0.

Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ να ξεκινάει με ιδανικό τρόπο τη Super League K17 και τη διατήρηση των... κεκτημένων. Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ενώ ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΟΚ Κ17 (Ορφανός-Κρινίτσας): Νικολαΐδης, Σνάουτσνερ, Χαλδέζος(83΄Χατσίδης), Τσιάλης, Καλπάκης, Γκέρσος, Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος(67΄Ξέστερνος), Ματέρα(61΄Μίσχος), Μώκος(46΄Βλάχος), Μεταξάς(46' Μπουκλάς)

ΟΦΗ Κ17 (Πέτρας): Κετένογλου, Κλάδος, Χριστουλάκης(70΄Οικονομάκης), Ξενούλης, Κοτζαμιχάλης(78΄Μίτο), Βαρδουλάκης, Θωμάς(60΄Στάβρε), Τσαλπατούρος, Μάρα, Ματθαιάκης(60΄Ρυακιωτάκης), Μπουλούκας(60΄Μαριετάκης)