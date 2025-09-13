Με βασικό Καμπελά κόντρα στον Πανσερραϊκό ο Ολυμπιακός! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Πανσερραϊκό στο Φάληρο (18:00).

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τον Πανσερραϊκό στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αρχική σύνθεση της ομάδας του, μία ώρα περίπου πριν την σέντρα του αγώνα (18:00).

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοστίνια, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα.

Στον άξονα θα αγωνιστούν ο Έσε με τον Μουζακίτη, μπροστά τους σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο θα βρίσκεται ο Τσικίνιο, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα κινούνται ο Μαρτίνς και ο Καμπελά που ξεκινά για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα των «ερυθρόλευκων». Στην κορυφή της επίθεσης για ακόμη ένα ματς θα βρίσκεται ο Ελ Κααμπί.

Υπενθυμίζουμε ότι Ροντινέι, Πνευμονίδης και Γιάρεμτσουκ έμειναν εκτός αποστολής για διαφορετικούς λόγους, ενώ στον πάγκο βρίσκονται τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας (Ταρέμι, Μάντσα, Ποντένσε).

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο των Πειραιωτών βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Μάντσα, Ποντένσε.