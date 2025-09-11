Ο Τερίμ το φαβορί για τον πάγκο της Τσεχίας με στήριξη Νέντβεντ

Ο Φατίχ Τερίμ εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Τσεχίας, έχοντας στο πλευρό του τον Πάβελ Νέντβεντ, ο οποίος στηρίζει θερμά την υποψηφιότητά του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τσεχία, η συνεργασία του 72χρονου Τούρκου προπονητή με τον άλλοτε θρύλο της Γιουβέντους στην Αλ Σαμπάμπ είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις. Έτσι, ο Νέντβεντ, που πλέον κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή της εθνικής Τσεχίας, εισηγήθηκε το όνομά του στην ομοσπονδία.

Το μέλλον του Ίβαν Χάσεκ στον πάγκο θεωρείται αβέβαιο, καθώς οι σχέσεις του με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία βρίσκονται σε κρίση. Αυτό έχει ανοίξει τη συζήτηση για τον διάδοχό του, με τον Τερίμ να ξεχωρίζει ως η πιο ισχυρή επιλογή.

Ο επονομαζόμενος «Αυτοκράτορας» του τουρκικού ποδοσφαίρου έχει πίσω του σπουδαία καριέρα: οκτώ πρωταθλήματα με τη Γαλατασαράι, την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA το 2000, καθώς και τη θρυλική πορεία της Τουρκίας μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2008.

Έπειτα από την αποχώρησή του από την Αλ Σαμπάμπ στη Σαουδική Αραβία, παραμένει χωρίς ομάδα και διαθέσιμος για νέες προκλήσεις.