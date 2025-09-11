Ο Πάλμα «απάντησε» στον Μεντιλίμπαρ: «Τώρα κανείς δεν μπορεί να με πει τεμπέλη»

Ο πρώην εξτρέμ του Άρη και του Ολυμπιακού, μιλώντας σε ΜΜΕ της Ονδούρας, πέταξε τα «καρφιά» του για την συνεργασία που είχε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους «ερυθρόλευκους».

Ο Λουίς Πάλμα συνεχίζει την καριέρα του στην Πολωνία με την φανέλα της Λεχ Πόζναν, με τον νεαρό εξτρέμ να μιλάει στην εφημερίδα της πατρίδας του «Diario Diez» για την παρουσία του στη νέα του ομάδα.

Ο Πάλμα, μάλιστα μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε πέταξε τα «καρφιά» του για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (σ.σ. χωρίς να τον κατονομάσει)...

-Μας είπες χθες, «τώρα κανείς δεν μπορεί να με πει τεμπέλη», λόγω της απόδοσής σου. Είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, πάντα δίνεις ταχύτητα και ένταση από τα άκρα, με ντρίμπλες, σουτ...

«Ναι, όπως είπα, τώρα το τρέξιμο είναι αυτό που προσπαθώ να κάνω περισσότερο, με ή χωρίς την μπάλα. Κάποιος έπρεπε να μου ταρακουνήσει. Και ευχαριστώ αυτό το άτομο που το έκανε.

Τώρα προχωράω με τη νοοτροπία να δουλέψω σκληρά, να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στην ομάδα μου, ώστε όταν επιστρέψω στην εθνική, να φανεί και εκεί», ανέφερε στην απάντησή του ο Πάλμα.

Όπως αναφέρουν οι συμπατριώτες του Πάλμα, ο μεσοεπιθετικός από την Ονδούρα, αν και δεν κατονόμασε τον προπονητή του Ολυμπιακού, του χρεώνει ότι ήταν αυτός που τον αποκάλεσε «τεμπέλη».