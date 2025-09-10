Συμπαίκτης του Κουλιεράκη ο Έρικσεν!

Η Βόλφσμπουργκ είναι έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με τον 33χρονο Δανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος συνδέθηκε με τη Λεβερκούζεν, όμως o τεχνικός διευθυντής των «Λύκων» τον έπεισε να μπει στο αεροπλάνο από την Οντένσε με προορισμό το Μπραουνσβάιγκ, για το πρώτο κεφάλαιο «Bundesliga»!

Η παρουσία του Πίτερ Κρίστιανσεν στο οργανόγραμμα της Βόλφσμπουργκ ήταν καταλυτική, ώστε ο Κρίστιαν Έρικσεν να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Σύμφωνα με το «Tipsbladet» και τον Φαρζάμ Αμπολχοσεϊνί, ο Δανός μεσοεπιθετικός που έκανε προπονήσεις με τη Μάλμε, ταξίδεψε στη Γερμανία για τα βασικά διαδικαστικά.

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στη Λεβερκούζεν από τον Κάσπερ Χιούλμαντ δημιούργησε κάποιες φήμες, όμως οι «Λύκοι» έκαναν δυναμικό «μπάσιμο» για να υπογράψει μαζί τους μονοετές συμβόλαιο και να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Bundesliga. Τελευταία του ομάδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σημειώνοντας 8 γκολ και 19 ασίστ σε 107 συμμετοχές.