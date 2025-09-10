Συμπαίκτης του Κουλιεράκη ο Έρικσεν!

Η παρουσία του Πίτερ Κρίστιανσεν στο οργανόγραμμα της Βόλφσμπουργκ ήταν καταλυτική, ώστε ο Κρίστιαν Έρικσεν να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.
Σύμφωνα με το «Tipsbladet» και τον Φαρζάμ Αμπολχοσεϊνί, ο Δανός μεσοεπιθετικός που έκανε προπονήσεις με τη Μάλμε, ταξίδεψε στη Γερμανία για τα βασικά διαδικαστικά.
Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στη Λεβερκούζεν από τον Κάσπερ Χιούλμαντ δημιούργησε κάποιες φήμες, όμως οι «Λύκοι» έκαναν δυναμικό «μπάσιμο» για να υπογράψει μαζί τους μονοετές συμβόλαιο και να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Bundesliga. Τελευταία του ομάδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σημειώνοντας 8 γκολ και 19 ασίστ σε 107 συμμετοχές.
