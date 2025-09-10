Αντίπαλοι Ολυμπιακού: «Κοιτάει» τον Έρικσεν η Λεβερκούζεν

Ο Κρίστιαν Έρικσεν εξακολουθεί να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Daily Express να εμπλέκει στο σενάριο τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Από τον περασμένο Ιούλιο, ο Δανός μέσος είναι ελεύθερος, καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου αγωνίστηκε την τελευταία τριετία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Λεβερκούζεν εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, δεδομένου ότι βρίσκεται σε αναζήτηση δημιουργικού χαφ μετά την πώληση του Φλόριαν Βιρτς στη Λίβερπουλ.

Σημαντικό ρόλο στις πιθανότητες μεταγραφής μπορεί να παίξει και η παρουσία του Κάσπερ Χιούλμαντ στον πάγκο της γερμανικής ομάδας. Ο 53χρονος τεχνικός διαδέχθηκε πρόσφατα τον Έρικ Τεν Χααχ και έχει μακρά συνεργασία με τον Έρικσεν στην εθνική Δανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπάγερ είναι αντίπαλος στο Champions League με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ακόμη κι αν αποκτηθεί ο Έρικσεν, δεν θα τεθεί αντιμέτωπος με τους «ερυθρόλευκους», καθώς οι ευρωπαϊκές λίστες έχουν ήδη κατατεθεί.

