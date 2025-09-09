«Δεν επανήλθε για Ζενόν ο Ολυμπιακός – Νέα κρούση η ΤΣΣΚΑ Μόσχας»

Ο Ολυμπιακός δεν κατέθεσε νέα πρόταση στην Μπόκα Τζούνιορς για τον Κέβιν Ζενόν, όπως γράφουν στην Αργεντινή.

Το ρόστερ του Ολυμπιακού έχει συμπληρωθεί για τη νέα σεζόν, αλλά στην Αργεντινή επανέφεραν το ενδιαφέρον για τον Κέβιν Ζενόν της Μπόκα Τζούνιορς. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κοιτάξει την περίπτωση του 24χρονου εξτρέμ, αλλά εδώ και καιρό την είχαν αφήσει στην άκρη, αποκτώντας τελικά τον Ποντένσε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tycsports» ο Ολυμπιακός δεν επανήλθε με νέα κρούση, μετά την άρνηση που έλαβε στην προηγούμενη πρότασή του, ωστόσο η ΤΣΣΚΑ Μόσχας κατέθεσε νέα προσφορά.

Η πρόταση της ρωσικής ομάδας, όπως αναφέρουν οι Αργεντινοί, είναι παρόμοια με αυτή του Ολυμπιακού, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για να κλείσει το ντιλ τις επόμενες μέρες.

Η Μπόκα θέλει να έχει κάποιο κέρδος από την αρχική επένδυση των 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε στις αρχές του 2024. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ροσάριο Σέντραλ εξακολουθεί να διατηρεί το 20% των δικαιωμάτων του αριστερού μέσου, οποιοδήποτε ποσό δεν πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια θεωρείται μικρό από τη διοίκηση των «χεϊνέζες».

