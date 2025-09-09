Προκριματικά Μουντιάλ: Ξεχωρίζει το Σερβία - Αγγλία, δοκιμάζεται στην Ουγγαρία η παρέα του Ρονάλντο

Το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων φτάνει στο τέλος του και τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με αναμετρήσεις που αναμένεται να καθορίσουν την πορεία αρκετών ομίλων.

Στον 4ο όμιλο, η Γαλλία μπαίνει στη μάχη με ψυχολογία νίκης, αφού επικράτησε της Ουκρανίας και είδε τον Κιλιάν Εμπαπέ να φτάνει τα 51 γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, κυνηγώντας πλέον το ιστορικό ρεκόρ του Ολιβιέ Ζιρού. Αντίπαλός της η Ισλανδία, που έρχεται από επιβλητική πεντάρα απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν.

Στον 6ο όμιλο, η Πορτογαλία «καθάρισε» την Αρμενία με 5-0, σε ένα βράδυ όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε άλλα δύο γκολ και έφτασε τα 140 με την εθνική του. Επόμενος σταθμός για τους Ίβηρες η δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουγγαρία, που συνηθίζει να κάνει ζημιές σε πιο δυνατούς αντιπάλους.

Η μάχη κορυφής του 8ου ομίλου φέρνει αντιμέτωπες τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, που μετρά μόνο νίκες, και την Αυστρία, η οποία επίσης έχει το απόλυτο αλλά σε λιγότερα ματς. Παράλληλα, η Κύπρος δοκιμάζεται απέναντι στη Ρουμανία, με στόχο να εξαργυρώσει την καλή εικόνα που έδειξε απέναντι στους Αυστριακούς.

Στον 9ο όμιλο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να τρομάζει τις άμυνες, έχοντας σκοράρει σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια. Η Νορβηγία υποδέχεται τη Μολδαβία, που μέχρι στιγμής δεν έχει αποφύγει την ήττα, ενώ η Ιταλία με ανεβασμένο ηθικό μετά τον θρίλερ με το Ισραήλ ψάχνει να πλησιάσει κι άλλο την κορυφή.

Και το ζευγάρι που ξεχωρίζει: Σερβία – Αγγλία. Το Βελιγράδι ετοιμάζεται για ένα πραγματικό ντέρμπι κορυφής στον 11ο όμιλο. Οι Άγγλοι του Τόμας Τούχελ έχουν το απόλυτο (12 βαθμούς) και αμυντικό τείχος που δεν έχει ακόμα παραβιαστεί, ενώ οι Σέρβοι, με Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς βασικούς, κρατούν κι εκείνοι ανέπαφη την εστία τους και με παιχνίδι λιγότερο μπορούν να μπλέξουν για τα καλά την κατάσταση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προκριματικών την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025:



Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία (19:00)

Αρμενία-Ιρλανδία (19:00)

Γαλλία-Ισλανδία (21:45)

Ουγγαρία-Πορτογαλία (21:45)

Βοσνία-Αυστρία (21:45)

Κύπρος-Ρουμανία (21:45)

Νορβηγία-Μολδαβία (21:45)

Αλβανία-Λετονία (21:45)

Σερβία-Αγγλία (21:45)