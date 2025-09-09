Νότιγχαμ Φόρεστ: Επίσημα τέλος ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας της Νότιγχαμ Φόρεστ με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Παρελθόν και τυπικά από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Η εξέλιξη αυτή αναμενόταν να συμβεί από τη στιγμή που υπήρξε ρήξη στις σχέσεις του Πορτογάλου τεχνικού με τη διοίκηση και τα ξημερώματα της Τρίτης βγήκε η επίσημη ανακοίνωση.

Αν και ο Σάντο ήταν ο προπονητής που κατάφερε να βγάλει ξανά τη Φόρεστ στην Ευρώπη, υπήρξε διαφωνία το καλοκαίρι στον σχεδιασμό, με την παρουσία του Εντού, ως τεχνικού διευθυντή στον όμιλο των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, να αλλάζει το κλίμα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ευχαρίστησε τον Σάντο για την προσφορά του και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την αντικατάστασή του.

