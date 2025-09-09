Νότιγχαμ Φόρεστ: Επίσημα τέλος ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Παρελθόν και τυπικά από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Η εξέλιξη αυτή αναμενόταν να συμβεί από τη στιγμή που υπήρξε ρήξη στις σχέσεις του Πορτογάλου τεχνικού με τη διοίκηση και τα ξημερώματα της Τρίτης βγήκε η επίσημη ανακοίνωση.
Αν και ο Σάντο ήταν ο προπονητής που κατάφερε να βγάλει ξανά τη Φόρεστ στην Ευρώπη, υπήρξε διαφωνία το καλοκαίρι στον σχεδιασμό, με την παρουσία του Εντού, ως τεχνικού διευθυντή στον όμιλο των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, να αλλάζει το κλίμα.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ευχαρίστησε τον Σάντο για την προσφορά του και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την αντικατάστασή του.
Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach.— Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025
The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4