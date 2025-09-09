Κουλιεράκης: «Να είμαστε ενωμένοι στα πάνω και στα κάτω, έφταιξε η συγκέντρωση» (vid)

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός και ποδοσφαιριστής της Βόλφσμπουργκ σχολίασε την βαριά ήττα (0-3) από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τόνισε πως η Σκωτία αργεί πολύ, ώστε να μπει στην σκέψη της Εθνικής Ελλάδας.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε στην κάμερα του ALPHA ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης:

«Πολλά δεν πήγαν καλά για αυτή την εμφάνιση. Κυρίως η συγκέντρωση για όσα δουλέψαμε στις προπονήσεις. Η Δανία είναι καλή ομάδα, τοπ λέβελ που λέμε. Το στυλ παιχνιδιού μας δεν βοήθησε και σίγουρα ήταν σαν... καμπανάκι αυτή η ήττα. Μπορούμε να γυρίσουμε την κατάσταση, είμαι πολύ αισιόδοξος! Θα μάθουμε από το λάθη μας.

Έχουμε δείξει την ποιότητά μας, θέλουμε να παίζουμε με καλές ομάδες και δυστυχώς, θα υπάρξουν και αυτές οι ημέρες. Έχουμε βάλει εκεί τον πήχη πλέον. Να γυρίσουμε την κατάσταση, διότι μπορούμε, το έχουμε αποδείξει. Στα καλά να είμαστε εδώ, ενωμένοι και στα κακά, όταν είμαστε στον πάτο. Έχουμε καλό γκρουπ και ο κόσμος καταλαβαίνει.

Κάναμε κάποιες συζητήσεις στα αποδυτήρια. Κάνουν καλό τέτοιες συζητήσεις που θα μας βοηθήσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν συγκεντρωνόμαστε στις ομάδες μας και μετά η Σκωτία. Θα είναι ιδιαίτερο ματς, σίγουρα. Περιμένουμε πως και πως την επόμενη κλήση».