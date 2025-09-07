Σάντος: Θέλει να εξαντλήσει συμβόλαιό του με το Αζερμπαϊτζάν

Ο Φερνάντο Σάντος είναι σε δυσοίωνη θέση σχετικά με το μέλλον του στον πάγκο του Αζερμπαϊτζάν, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει παρά τις πιέσεις.

Η μεγάλη ήττα του Αζερμπαϊτζάν από την Ισλανδία (5-0) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 βάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Αυτό ήρθε να αυξήσει την πίεση που δέχεται ο Πορτογάλος προπονητής, αφού η τελευταία νίκη των Αζέρων ήταν τον Ιούνιο του 2024 και μάλιστα σε φιλικό παιχνίδι.

Όμως, ο 70χρονος τεχνικός δεν είναι πρόθυμος να δηλώσει παραίτηση, και μάλιστα θέλει να τηρήσει το συμβόλαιο μέχρι το τέλος του.

Ο Σάντος ανέλαβε την εθνική της χώρας τον Ιούνιο του 2024, ενώ το συμβόλαιό του λήγει το 2027.