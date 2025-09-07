Απίστευτο σκηνικό στο Αυστρία-Κύπρος: Το ματς διακόπηκε λόγω μιας… τρύπας στο γήπεδο (pics)

Ένα απρόσμενο πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο της «Ραιφέισεν Αρένα» του Λιντζ κατά τη διάρκεια του Αυστρία-Κύπρος προκάλεσε μια σχεδόν δεκάλεπτη διακοπή λίγο μετά το 75’ του αγώνα.
Ο Δανός διαιτητής Γιάκομπ Κέλετ διέκοψε το παιχνίδι, καθώς άνοιξε μια μεγάλη τρύπα κοντά στη μεγάλη περιοχή της Αυστρίας! Ο τερματοφύλακας Αλεξάντερ Σλάγκερ προσπάθησε να αυτοσχεδιάσει για να «επιλύσει» το πρόβλημα, αλλά δεν τα κατάφερε. Χωρούσε μέσα το πόδι του ή και τα δυο του χέρια!
Τελικά, οι άνθρωποι του γηπέδου επιλήφθηκαν του προβλήματος, αλλά οι εικόνες που κυκλοφόρησαν είναι χαρακτηριστικές.
A section of the pitch has literally collapsed in the game between Austria & Cyprus. The ground staff are running up and down with buckets of soil trying to sort the situation. Can’t remember seeing anything like it! pic.twitter.com/OECrF5jiGk— Harry Symeou (@HarrySymeou) September 6, 2025