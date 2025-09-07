Απίστευτο σκηνικό στο Αυστρία-Κύπρος: Το ματς διακόπηκε λόγω μιας… τρύπας στο γήπεδο (pics)

Μια δεκάλεπτη διακοπή σημάδεψε το Αυστρία-Κύπρος για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με τον λόγο να είναι… περίεργος.

Ένα απρόσμενο πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο της «Ραιφέισεν Αρένα» του Λιντζ κατά τη διάρκεια του Αυστρία-Κύπρος προκάλεσε μια σχεδόν δεκάλεπτη διακοπή λίγο μετά το 75’ του αγώνα.

Ο Δανός διαιτητής Γιάκομπ Κέλετ διέκοψε το παιχνίδι, καθώς άνοιξε μια μεγάλη τρύπα κοντά στη μεγάλη περιοχή της Αυστρίας! Ο τερματοφύλακας Αλεξάντερ Σλάγκερ προσπάθησε να αυτοσχεδιάσει για να «επιλύσει» το πρόβλημα, αλλά δεν τα κατάφερε. Χωρούσε μέσα το πόδι του ή και τα δυο του χέρια!

Τελικά, οι άνθρωποι του γηπέδου επιλήφθηκαν του προβλήματος, αλλά οι εικόνες που κυκλοφόρησαν είναι χαρακτηριστικές.