Βαριά καμπάνα στον Σουάρες - Τιμωρήθηκε με ποινή έξι αγωνιστικών

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία Βορείου Αμερικής γνωστοποίησε τις αποφάσεις της για όσα συνέβησαν μετά το φινάλε του τελικού του Leagues Cup.

Ο Λουίς Σουάρες τιμωρήθηκε για την απαράδεκτη συμπεριφορά του στον τελικό του Leagues Cup την περασμένη Κυριακή (31/8), καθώς έφτυσε έναν βοηθό προπονητή της ομάδας του Σιάτλ.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-0 από τους Σάουντερς στο τουρνουά, που διεξάγεται με ομάδες από τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ουρουγουανός επιθετικός όρμησε πάνω στον 20χρονο μέσο των Σάουντερς, Ομπέντ Βάργκας, και τον άρπαξε από τον λαιμό, πυροδοτώντας έναν καβγά στον οποίο συμμετείχαν αρκετοί παίκτες και μέλη των αποστολών και από τις δύο ομάδες.

Κατά την διάρκεια των συμπλοκών, ο Σουάρες φάνηκε να φτύνει προς την κατεύθυνση ενός από τους βοηθούς προπονητή του Σιάτλ, όπως φάνηκε από τα τηλεοπτικά πλάνα.

Εν τέλει, του επιβλήθηκε ποινή έξι αγωνιστικών, ενώ στον Σέρχιο Μπουσκέτς επιβλήθηκε ποινή δύο αγωνιστικών. Αμφότερες έχουν ισχύ μόνο στους αγώνες του Leagues Cup, γεγονός που καθιστά αμφότερους διαθέσιμους για τον Χαβιέρ Μασεράνο στη συνέχεια της Major League Soccer.