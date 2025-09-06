Επέστρεψε στη Βραζιλία ο Γουίλιαν – Ανακοινώθηκε από τη Γκρέμιο

Στη Γκρέμιο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γουίλίαν, που πέρυσι είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό.

Στη Βραζιλία επιστρέφει ο Γουίλιαν για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός που στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, βρήκε την επόμενη ομάδα του.

Συγκεκριμένα θα παίξει στη Γκρέμιο, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας. Το 2022 είχε αγωνιστεί και πάλι στην πατρίδα του για λογαριασμό της Κορίνθιανς, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα στην ευρωπαϊκή του περιπέτεια.

Εκτός από τον Ολυμπιακό, ο Γουίλιαν έχει αγωνιστεί σε Τσέλσι, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Φούλαμ, Άρσεναλ και Ανζί, ενώ έχει υπάρξει 70 φορές διεθνής με 9 γκολ με την εθνική Βραζιλίας.