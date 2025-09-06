Επέστρεψε στη Βραζιλία ο Γουίλιαν – Ανακοινώθηκε από τη Γκρέμιο

Στη Βραζιλία επιστρέφει ο Γουίλιαν για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός που στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, βρήκε την επόμενη ομάδα του.
Συγκεκριμένα θα παίξει στη Γκρέμιο, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας. Το 2022 είχε αγωνιστεί και πάλι στην πατρίδα του για λογαριασμό της Κορίνθιανς, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα στην ευρωπαϊκή του περιπέτεια.
Εκτός από τον Ολυμπιακό, ο Γουίλιαν έχει αγωνιστεί σε Τσέλσι, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Φούλαμ, Άρσεναλ και Ανζί, ενώ έχει υπάρξει 70 φορές διεθνής με 9 γκολ με την εθνική Βραζιλίας.
WILLIAN É GRÊMIO! 🇪🇪 Com carreira vitoriosa na Europa, o meia-atacante soma passagens por Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. Duas vezes campeão da Premier League, traz no currículo uma Liga Europa e uma Copa América. Agora, assina com o Imortal até o fim de 2026! Boa sorte!… pic.twitter.com/eg7fj5yLeI— Grêmio FBPA (@Gremio) September 5, 2025