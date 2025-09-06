«Ξεκάθαρα» φαβορί Αγγλία και Πορτογαλία, στην Αυστρία η Κύπρος

Η πρώτη «σέντρα» θα γίνει στις 16:00 στη Ρίγα, με τη Λετονία να υποδέχεται τη Σερβία των Ζίβκοβιτς, Ράτσιτς, Γιόβιτς, με τους Σέρβους να είναι το μεγάλο φαβορί. Στις 19:00 για τον ίδιο όμιλο η Αγγλία στο Μπέρμιγχαμ θα υποδεχθεί την Ανδόρα σε ένα παιχνίδι «προπόνησης» για τα «Τρία Λιοντάρια».
Η Πορτογαλία θα ξεκινήσει την «διαδρομή» στα φετινά προκριματικά από τη μακρινή Αρμενία (19:00), ενώ για τον ίδιο όμιλο η Ιρλανδία θα υποδεχθεί τους Ούγγρους (21:45), στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Τέλος, στον όμιλο της Κύπρου, η ομάδα του Άκη Μάντζιου δοκιμάζεται στην Αυστρία (21:45), ενώ η Βοσνία δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα απέναντι στο Σαν Μαρίνο (21:45).
Αναλυτικά το σημερινό (6/9) πρόγραμμα:
- Λετονία-Σερβία (16:00)
- Αγγλία-Ανδόρα (19:00)
- Αρμενία-Πορτογαλία (19:00)
- Ιρλανδία-Ουγγαρία (21:45)
- Αυστρία-Κύπρος (21:45)
- Σαν Μαρίνο-Βοσνία/Ερζεγοβίνη (21:45)