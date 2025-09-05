MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΠΑΟΚ Β: «Πρόβα τζενεράλε» με Καμπανιακό ενόψει Βόλου

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ Β ολοκληρώνεται με την... πρόβα τζενεράλε απέναντι στον Καμπανιακό (7/9 18:00), λίγο πριν οι «ασπρόμαυροι» ταξιδέψουν στο Βόλο για την πρεμιέρα της Super League 2.

Μία προετοιμασία που διεξήχθη σε τρία «στάδια» για τον Δικέφαλο. Μέσα στον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση για την ομάδα του Καραγεωργίου, η οποία βρέθηκε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στον Βώλακα Δράμας, ενώ τις τελευταίες μέρες επέστρεψε στη Σουρωτή για την τελική «ευθεία».

Σύνολο οκτώ φιλικά για τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος μέτρησε έξι νίκες και δύο ήττες από Νίκη Βόλου και Καλαμάτα, με το πρόσημο να είναι θετικό. Μία εβδομάδα πριν την έναρξη της Super League 2 ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό (7/9 18:00) στην... πρόβα τζενεράλε ενόψει Βόλου.

Υπενθυμίζεται πως οι Θεσσαλονικείς το Σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσουν τη Νίκη στο «Π. Μαγουλάς» για την 1η αγωνιστική της Super League 2, με τη διοργανώτρια να μην έχει ορίσει ακόμα την ημέρα και ώρα του αγώνα.

ΠΑΟΚ Β: «Πρόβα τζενεράλε» με Καμπανιακό ενόψει Βόλου