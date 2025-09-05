ΠΑΟΚ Β: «Πρόβα τζενεράλε» με Καμπανιακό ενόψει Βόλου

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ Β ολοκληρώνεται με την... πρόβα τζενεράλε απέναντι στον Καμπανιακό (7/9 18:00), λίγο πριν οι «ασπρόμαυροι» ταξιδέψουν στο Βόλο για την πρεμιέρα της Super League 2.

Μία προετοιμασία που διεξήχθη σε τρία «στάδια» για τον Δικέφαλο. Μέσα στον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση για την ομάδα του Καραγεωργίου, η οποία βρέθηκε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στον Βώλακα Δράμας, ενώ τις τελευταίες μέρες επέστρεψε στη Σουρωτή για την τελική «ευθεία».

Σύνολο οκτώ φιλικά για τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος μέτρησε έξι νίκες και δύο ήττες από Νίκη Βόλου και Καλαμάτα, με το πρόσημο να είναι θετικό. Μία εβδομάδα πριν την έναρξη της Super League 2 ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό (7/9 18:00) στην... πρόβα τζενεράλε ενόψει Βόλου.

Υπενθυμίζεται πως οι Θεσσαλονικείς το Σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσουν τη Νίκη στο «Π. Μαγουλάς» για την 1η αγωνιστική της Super League 2, με τη διοργανώτρια να μην έχει ορίσει ακόμα την ημέρα και ώρα του αγώνα.