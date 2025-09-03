Άρης: Προπόνηση χωρίς Ουζουνίδη

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν βρέθηκε στην σημερινή, απογευματινή προπόνηση του Άρη

Στην τελική ευθεία για αντικατάσταση προπονητή ο Άρης. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης θα πρέπει να θεωρείται ήδη παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, καθώς δεν έδωσε το παρόν στη σημερινή προπόνηση στο Ρύσιο. Μάλιστα οι άμεσοι συνεργάτες του Εβρίτη τεχνικού,Χριστόφορος Κόλα και Σάκης Παντελίδης βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο του Άρη αποχαιρέτησαν τους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης περιλάμβανε ενεργοποίηση, passing game, παιχνίδι διατήρησης μπάλας και παιχνίδια σε μικρό χώρο.

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο»."