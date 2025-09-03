ΜΜΕ Δανίας: «Ο Άρης προσπαθεί να λύσει το συμβόλαιο του Σίστο»

Για το "διαζύγιο" με τον Πιόνε Σίστο παλεύει η πλευρά του Άρη, σύμφωνα με ΜΜΕ της Δανίας

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα της Tipsbladet:

«Ο Πιόνε Σίστο μπορεί να έχει την τελευταία του… εργάσιμη ημέρα στον Άρη Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον αν εξαρτάται από τον ελληνικό σύλλογο.

Ο Άρης Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει στην Tipsbladet ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Πιόνε Σίστο για τη λύση του συμβολαίου του Δανού, το οποίο λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν. Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται για αυτό το θέμα εδώ και πολύ καιρό, χωρίς να έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία. Τώρα προσπαθούν να βρουν μια λύση.

Ωστόσο, ο 30χρονος Δανός είναι αυτός που παίρνει την τελική απόφαση. Εάν δεν επιθυμεί να λύσει το συμβόλαιο ή δεν είναι ικανοποιημένος με την αποζημίωση που του προσφέρεται, ο Άρης Θεσσαλονίκης δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταβάλει τον μισθό του Σίστο για το υπόλοιπο της περιόδου του συμβολαίου».