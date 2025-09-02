Άρης: Στην πόρτα της εξόδου ο Μπράμπετς

Ο Γιάκουμπ Μπράμπετς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη - Προς λύση της συνεργασίας οι δύο πλευρές

Τέλος εποχής για τον Γιάκουμπ Μπράμπετς με τα κιτρινόμαυρα. Ο Τσέχος ποδοσφαιριστής το τελευταίο διάστημα έμοιαζε παραγκωνισμένος από την ενδεκάδα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να προχωρά στη λύση του συμβολαίου του και να δείχνει πως δεν υπολογίζεται πλέον για το υπόλοιπο της σεζόν. Όπως ήταν φυσικό, ο Άρης θα προχωρούσε σε αποσυμφόρηση του ρόστερ, ένεκα και του αποκλεισμού από την Ευρώπη, με τον ποδοσφαιριστή να αποχωρεί ένα χρόνο πριν την λήξη του συμβολαίου του, ψάχνοντας ήδη τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, ώστε το διαζύγιο να γίνει όσο πιο "βελούδινο" δύναται, με τον Άρη να μένει, όπως όλα δείχνουν με Φαμπιάνο, Άλβαρο και Σούντμπεργκ στις θέσεις των στόπερ.