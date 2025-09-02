ΠΑΣ Γιάννινα: Απέκτησε και Παναγιώτου

Την τρίτη του μεταγραφή ανακοίνωσε ο ΠΑΣ Γιάννινα, αποκτώντας τον 23χρονο στόπερ Παναγιώτη Παναγιώτου.

Αναλυτικά:

Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 συνεχίζοντας τις ανακοινώσεις των ποδοσφαιριστών που έχουν προστεθεί στο δυναμικό της ομάδας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.

Ο 23χρονος στόπερ, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τον Α.Ο. Γιάννινα και μεταπήδησε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αφού αγωνίστηκε με τις ομάδες υποδομών Κ17 & Κ19, προστέθηκε στο δυναμικό του ΠΑΟΚ Β’ όπου και για 3 χρόνια αγωνίστηκε στη SUPER LEAGUE 2. Από εκεί έφυγε για τον Εθνικό Άχνας και την Κύπρο και επιστρέφει για να αγωνιστεί με την ομάδα μας.

Παναγιώτη καλώς όρισες στο σπίτι σου, τα Ιωάννινα, και στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ.