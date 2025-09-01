Συγκινητικός Παλάσιος: «Πάντα θα υπάρχει ένα πράσινο κομμάτι στην καρδιά μου» (pic)

Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος χειροκροτήθηκε στην Λεωφόρο από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο Αργεντίνος εξτρέμ, που στο παρελθόν αγωνίστηκε με επιτυχία στον Παναθηναϊκό, φοράει πλέον την φανέλα του Λεβαδειακού και χτες επέστρεψε στην Λεωφόρο ως αντίπαλος της πρώην ομάδας του.

Ο κόσμος του «Τριφυλλιού» δεν ξέχασε την προσφορά του και τον χειροκρότησε «θερμά» κατά την διάρκεια της αλλαγής του, με τον ίδιο να ανταποδίδει.

Στην συνέχεια έστετιλε το δικό του μήνυμα και στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά πως: «Σας ευχαριστώ για αυτό, θα υπάρχει πάντα ένα πράσινο κομμάτι στην καρδιά μου».

Δείτε το story του: