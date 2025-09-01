Άρης: Ψάχνει τον Ισπανό διάδοχο του Ουζουνίδη ο Ρέγιες

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη - Τον αντικαταστάτη από Ισπανία ψάχνει ο Ρουμπέν Ρέγιες, με την περίπτωση Γκράθια να απομακρύνεται

Θέμα ωρών η απομάκρυνση του Μαρίνου Ουζουνίδη από τον πάγκο του Άρη. Ο Εβρίτης τεχνικός πληρώνει το "μάρμαρο" των αρνητικών αποτελεσμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη και θα αποχωρήσει άμεσα από την θέση του προπονητή, αφήνοντας ένα κενό το οποίο πρέπει να καλύψει όσο γρηγορότερα γίνεται ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Ρουμπέν Ρέγιες.

Ο άμεσος συνεργάτης του Θόδωρου Καρυπίδη εδώ και καιρό έχει κάνει μια διεργασία στις επιλογές που υπάρχουν και με τις εξελίξεις να τρέχουν θα ανατρέξει στη λίστα του, η οποία έχει κατά κύρια βάση της την Ισπανία, για τον νέο κόουτς της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά με τα ονόματα που ακούγονται και γράφονται, και συγκεκριμένα με εκείνο του Χάβι Γκράθια, η ίδια η ΠΑΕ Άρης, μέσω ιθυνόντων της διαψεύδει.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι κιτρινόμαυροι καλούνται να βρουν λύσεις άμεσα και να μην χαθεί περαιτέρω χρόνος, με την "ζημιά" να έχει, ήδη, χαλάσει την ψυχολογία και την ηρεμία της ομάδας στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.