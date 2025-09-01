Ο Σουάρες ξανά στο... επίκεντρο – Έφτυσε προπονητή της αντίπαλης ομάδας (vid)

Μια ακόμη αρνητική στιγμή προστέθηκε στο πλούσιο –και συχνά αμφιλεγόμενο– παρελθόν του Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός φορ της Ίντερ Μαϊάμι φάνηκε να φτύνει μέλος του προπονητικού επιτελείου των Σιάτλ Σάουντερς, αμέσως μετά τον τελικό του Leagues Cup, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 3-0.

Το επεισόδιο σημειώθηκε με το τελευταίο σφύριγμα. Ο 38χρονος επιθετικός αρχικά πιάστηκε στα χέρια με τον Ομπέντ Βάργκας, μέσο των Σάουντερς, τον οποίο άρπαξε από τον λαιμό. Στη συνέχεια ο Σέρχιο Μπουσκέτς χτύπησε τον Μεξικανό στο πηγούνι, ενώ λίγο αργότερα ο Σουάρες ενεπλάκη σε έντονο διάλογο με μέλος του τεχνικού τιμ των Σάουντερς. Παρά τις προσπάθειες του συμπαίκτη του, Όσκαρ Ουστάρι, να τον συγκρατήσει, η κάμερα τον κατέγραψε να φτύνει προς την πλευρά του αντίπαλου προπονητή.

Ο τεχνικός των Σιάτλ, Μπράιαν Σμέτζερ, προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους: «Δυστυχώς αυτό θα τραβήξει την προσοχή από την εξαιρετική μας εμφάνιση. Οι παίκτες τους ήταν απογοητευμένοι και έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε».

Από την άλλη, ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέρ Μασεράνο, υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό: «Σε κανέναν δεν αρέσουν τέτοιες ενέργειες. Ίσως υπήρξε πρόκληση, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σουάρες προκαλεί με τη συμπεριφορά του. Το 2011, ως παίκτης της Λίβερπουλ, τιμωρήθηκε με οκτώ αγωνιστικές για ρατσιστική επίθεση στον Πατρίς Εβρά. Επιπλέον, έχει τιμωρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν για δαγκώματα, φορώντας τις φανέλες του Άγιαξ, της Λίβερπουλ και της Εθνικής Ουρουγουάης.

