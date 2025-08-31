Άρης: Μέρα αποφάσεων για Ουζουνίδη

Τα φώτα στραμμένα πάνω στον Εβρίτη τεχνικό, ο οποίος από χθες το βράδυ συγκεντρώνει πάνω του όλη την κριτική και την πίεση για την ήττα απέναντι στον Παναιτωλικό

Κρίσιμες ώρες για τη θέση του προπονητή στον Άρη. Το βαρύ κάζο της ήττας από τον Παναιτωλικό, το οποίο φυσικά έρχεται να "κουμπώσει" στον αποκλεισμό από την Αράζ και την Ευρώπη, κάνει την κατάσταση αρκετά πιεστική για τον Εβρίτη τεχνικό, με τον Θόδωρο Καρυπίδη να καλείται να πάρει αποφάσεις για την επόμενη μέρα.

Η Κυριακή αναμένεται... μακρά για τον Μαρίνο Ουζουνίδη και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες να υπάρξουν εξελίξεις, μετά την πρώτη - άμεση χθεσινοβραδινή κουβέντα των δύο πλευρών, η οποία έγινε σε τεταμένη ατμόσφαιρα χθες, Σάββατο.

Όλα πλέον είναι ανοιχτά και δεν αποκλείεται μάλιστα οι κιτρινόμαυροι να βρεθούν σε αναζήτηση νέου τεχνικού, αν Καρυπίδης και Ουζουνίδης κρίνουν πως δεν μπορούν να συνεχίσουν μαζί.