Πλέον ο κόσμος έχει δυσανεξία στα «θα»!

Ο Άρης κατάφερε για άλλη μια φορά να ξενερώσει τον κόσμο του και να ανοίξει την πόρτα στην εσωστρέφεια. Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Ένα μπρος, δύο πίσω. Τα κλασικά βήματα του Άρη, ανέκαθεν στην ιστορία του. Οι κιτρινόμαυροι δεν μπορούν να αποχωριστούν την εσωστρέφεια και την γκρίνια και μάλιστα την... τρέφουν ακόμη περισσότερο, όταν όλα δείχνουν να στρώνουν, κάνοντας την μία γκέλα μετά την άλλη.

Κατέβηκαν, δηλαδή, οι παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη, να παίξουν ίσως με τον χειρότερο Παναιτωλικό των τελευταίων ετών (στη θεωρία) και βρήκαν απέναντι τους μια ομάδα με σαφή προσανατολισμό, βάθος, λύσεις και τρεξίματα, ενώ οι ίδιοι (οι καλοί - ΝΤΕ) παρουσιάστηκαν ξανά δίχως κίνητρο, δίχως λύσεις και χωρίς αυτοματισμούς.

Το γεγονός, δε, πως ο Μαρίνος Ουζουνίδης έκανε αυτές, τις συγκεκριμένες αλλαγές, για να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας, καθιστά τον Εβρίτη τεχνικό ισάξια υπεύθυνο με τους παίκτες. Δεν έβγαζε νόημα ούτε η είσοδος - αλλά ούτε και η έξοδος- του Μορουτσάν. Δεν έβγαζε νόημα η αλλαγή του Ράτσιτς, αντί του Γιένσεν. Δεν έβγαζε νόημα η επιλογή του Γιαννιώτα για τα δεξιά. Δεν - δεν -ΔΕΝ!

Αναφορικά με τις εσωτερικές οδηγίες, ο Ουζουνίδης δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τρόπο να τροφοδοτηθεί ο Μορόν, να περάσει η μπάλα από το "10" στην πλάτη της άμυνας και να μην χρειάζεται να παράγει ποδόσφαιρο ΜΟΝΟ ο Τεχέρο. Πραγματικά, αν δεν ήταν και ο Τεχέρο σήμερα, ο Άρης θα κοιτούσε το κέντρο του Παναιτωλικού και ο χρόνος θα σταματούσε να κυλά...

Για το παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Ο μαέστρος Πετράκης τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί τον Άρη και περίμενε στωικά την ώρα των αλλαγών, ώστε να "χτυπήσει" και να πάρει το ματς. Τελικά, όπως είπε και ο ίδιος, ίσως ο Παναιτωλικός να μην ήταν εκείνος του πρώτου αγώνα, αλλά ο αποψινός. Λίγη σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει το aftermath!

Ο κόσμος του Άρη έκανε υπομονή όλες αυτές τις μέρες, μετά και τον αποκλεισμό από την Αράζ, περιμένοντας να δει σημάδια βελτίωσης και ...διάθεση.

Βελτίωση εν μέρει είδε. Ποιότητα υπάρχει. Η "άτιμη" η διάθεση, η οποία χάνεται με το πρώτο θετικό αποτέλεσμα και δίνει τη θέση της στην αδιαφορία, πότε θα γίνει μόνιμη κατάσταση; Το είπε και ο Γιώργος Δεληζήσης τις προάλλες, σε συνέντευξη του στους betarades: "Όταν η ομάδα κερδίζει 3-4 παιχνίδια και αυτόματα όλοι "ψηλώνουν"". Ε τώρα μιλάμε για ένα επίσημο και ένα φιλικό...

Πότε πρόλαβαν να χαλαρώσουν και να "ψηλώσουν" οι παίκτες;

Οι αποδοκιμασίες στον Θόδωρο Καρυπίδη, στην ΠΑΕ και στους ποδοσφαιριστές είναι απολύτως αναμενόμενες. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι η απάντηση από πλευράς Άρη. Όχι φέτος! Ανέκαθεν!

Ο κόσμος του Άρη ζητάει αποτελέσματα και όχι "θα". Πότε δούλεψε για άμεσα αποτελέσματα και, έστω, λίγες πρόσκαιρες χαρές ο Άρης;

Όλο πρότζεκτ, πλάνα, "θα", χρόνος που χρειάζεται, υπομονή κλπ κλπ

Πότε θα καταλάβουν οι άνθρωποι του Άρη πως ο κόσμος ήθελε μια πρόκριση στην Ευρώπη και έναν κορμό από την προηγούμενη χρονιά, ώστε η ομάδα να μην χρειάζεται άλλη...υπομονή.

Μας λέει κανείς με σιγουριά πως οι Θεσσαλονικείς δεν θα κάνουν και την επόμενη σεζόν 16 μεταγραφές;

Κι αν τις κάνουν, θα γίνουν τουλάχιστον εγκαίρως, ώστε να μην ζητάμε άλλη υπομονή και χρόνο;

Η απάντηση δηλαδή των ανθρώπων του Άρη στην χρονιά μετά τον χαμένο τελικό ήταν μια απλή έξοδος στα προκριματικά της Ευρώπης και αλλαγή όλου του ρόστερ; Πάλι;

Ερωτήματα τα οποία δε θα απαντηθούν, γκρίνια και εσωστρέφεια οι οποίες ποτέ δε θα φύγουν πραγματικά από την κιτρινόμαυρη καθημερινότητα. Επομένως συνεχίζουμε με την ...ελπίδα πως κάποια από τις μεταγραφές θα πιάσει 150% και θα πάρει από το χέρι την ομάδα, σε μια χρονιά που έχει ήδη ξεκινήσει θεόστραβα και παραμένει άγνωστο πόσο χειρότερα - ή και καλύτερα - μπορεί να πάει.

ΥΓ Ελπίζουμε ο Πέρεθ να μην έχει κάτι το σοβαρό, γιατί η πρώτη εικόνα ήταν κάπως ανησυχητική...

ΥΓ2 Άραγε, πόσες αλλαγές προπονητών μετά την 2η αγωνιστική έχει μετρήσει ήδη ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια; Αν και εφόσον φύγει ο Ουζουνίδης θα μιλάμε για ακόμη μία...