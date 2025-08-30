«Έγραψε» συμμετοχή στην αγχωτική νίκη της Σλάβια ο Ζαφείρης

Μπορεί να μην βρέθηκε στο αρχικό σχήμα, ωστόσο ο 22χρονος χαφ μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος, πανηγυρίζοντας τη νίκη της Σλάβια Πράγας στην έδρα της Μλάντα Μπόλεσλαβ με 3-1.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφείρης επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Σλάβια -αυτή τη φορά ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ- με τον διεθνή μέσο να ξεκινάει για τρίτο σερί ματς από τον πάγκο.

Με το σκορ στο 1-1 και την πίεση να είναι μεγάλη ο Γίντριχ Τρπισόφσκι έριξε στον αγωνιστικό χώρο τον Ζαφείρη στο 55ο λεπτό, με τον 22χρονο χαφ να καταγράφει έτσι συμμετοχή προερχόμενος από τον πάγκο.

Για την ιστορία, η Σλάβια πήρε αγχωτική νίκη με τον Χάλουπεκ στο 73' να διαμορφώνει το 1-2 εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Πρόβοντ, με τον Σρανζ στο 90+4' να διαμορφώνει το τελικό 1-3 στέλνοντας τον σύλλογο της Πράγας -προσωρινά- στην κορυφή του τσεχικού πρωταθλήματος.