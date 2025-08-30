Με υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο ΟΦΗ νίκησε με 0-1 στις Σέρρες και ξεκίνησε με τρίποντο τις υποχρεώσεις του στο Πρωτάθλημα.

Ο Πανσερραϊκός υποδέχθηκε στην έδρα του τον ΟΦΗ, ο οποίος έδωσε το πρώτο του παιχνίδι στην σεζόν, μιας και η πρεμιέρα του απέναντι στον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πράσινων».

Η ομάδα του Ράσταβατς ήταν ανώτερη σχεδόν σε όλη την διάρκεια του αγώνα και πανηγύρισε δίκαια το τρίποντο, με το καταπληκτικό φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλεθ να ανοίγει τον δρόμο για το «διπλό».

«Σβηστό» ξεκίνημα και... καυτό δεκάλεπτο για ΟΦΗ

Το πρώτο τέταρτο του αγώνα ήταν καθαρά αναγνωριστικό, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα μετόπισθεν και να... αλληλοεξουδετερώνονται, κάτι που οδήγησε σε λάθη και παιχνίδι μεσαίας γραμμής. Σταδιακά όμως οι Κρητικοί είναι αυτοί που ανέβασαν ρυθμούς και είχαν ένα «καυτό» δεκάλεπτο με συνεχόμενες ευκαιρίες.

Στο 15' ο Φούντας εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ομεονγκά και δοκίμασε ένα δυνατό σουτ από μακριά, με τον Τιναλίνι να απομακρύνει. Οι Σερραίοι έφυγαν αμέσως μετά την αντεπίθεση, αλλά καθυστέρησαν στην τελική πάσα και η φάση ολοκληρώθηκε με οφσάιντ. Μετά από αυτή την... παρένθεση ο ΟΦΗ πήρε ξανά τα ηνία και στο 17' ο Νους δοκίμασε το πόδι του, με την μπάλα να κοντράρει στον Φέλτες.

Ο ίδιος παίκτης απείλησε από απόσταση και στο 20', με την μπάλα να κοντράρει ξανά και τον Τιναλίνι να διώχνει σε κόρνερ. Το σουτ του Μπόρχα Γκονζάλεθ στο επόμενο λεπτό δυσκόλεψε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, που πάντως κατάφερε να απομακρύνει, ενώ στο 22' ο Σενγκέλια έκανε την σέντρα και ο Καραχάλιος έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά. Η... πολιορκία ολοκληρώθηκε στο 24', με τον Τιναλίνι να κάνει τεράστια επέμβαση στην κεφαλιά του Λαμπρόπουλου.

Προσπάθησε να ισορροπήσει ο Πανσερραϊκός

Στο τελευταίο δεκάλεπτο του ημιχρόνου προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του ο Πανσερραϊκός, που στο 38' πάτησε περιοχή με τον Ιβάν, όμως το σουτ του πήγε πολύ ψηλά. Στο 44' οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για χέρι σε ένα σουτ του Ομεονγκά, ενώ στις καθυστερήσεις ο Τσαούσης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά σούταρε άουτ.

Τραγικό λάθος του Τιναλίνι, γκολάρα ο Μπόρχα Γκονζάλεθ

Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Καραχάλιο να απειλεί στο 51', όταν το σουτ του κόντραρε στον Φέλτες και έφυγε κόρνερ. Τελικά ο... γόρδιος δεσμός λύθηκε στο 54', με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Ο Τιναλίνι έκανε ένα μεγάλο λάθος και βγήκε εκτός των ορίων της περιοχής με την μπάλα στα χέρια του, με τους Κρητικούς να κερδίζουν το φάουλ και τον Ισπανό μπακ να βρίσκει δίχτυα με άψογο σουτ.

Η πρώτη τελική εντός εστίας για τους γηπεδούχους ήρθε στο 62', με τον Ουαγκέ να δοκιμάζει το πόδι του αλλά τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει εύκολα. Εννιά λεπτά μετά ο Γκριν πλάσαρε άουτ από πλεονεκτική θέση, όμως είχε υποδειχθεί ούτως ή άλλως σε θέση οφσάιντ. Οι Σερραίοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 74' δοκίμασε να σκοράρει μέσα από την περιοχή ο Μπανζάκι, δίχως να βρει στόχο.

Κράτησε εύκολα ο ΟΦΗ

Στην τελική ευθεία του αγώνα οι Κρητικοί διαχειρίστηκαν με σχετική άνεση και ασφάλεια το προβάδισμά τους, ενώ οι μαζικές αλλαγές που πραγματοποίησαν οι δύο προπονητές δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Το 0-1 διατηρήθηκε μέχρι το σφύριγμα της λήξης (5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, παίχτηκαν 7 λόγω... νέων καθυστερήσεων), με το σύνολο του Ράσταβατς να ξεκινά με τρίποντο τις φετινές του υποχρεώσεις.

Οι συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Βόνλεϊ, Ντε Μάρκο (84' Γκελασβίλι), Τσαούσης, Ουαγκέ (84' Φαλέ), Ομεονγκά, Γκιγιομιέ (69' Λιάσος), Μπανζάκι (84' Σοφιανός), Γκριν (78' Λεό), Ίβαν.

ΟΦΗ (Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μπόρχα Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια (75' Σαλσέδο), Νους (90' Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (64' Ρακόνιατς), Φούντας (90' Ζανελάτο).