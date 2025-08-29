Ονιεμαέτσι: «Eίμαστε έτοιμοι να παλέψουμε – Πιο εύκολο με τον κόσμο στον πλευρό μας»

Αφοσιωμένοι στο να πάρουν τη νίκη κόντρα στον Βόλο είναι στον Ολυμπιακό, όπως σημείωσε ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι στην κάμερα της Cosmote TV.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ονιεμαέτσι:

Για το ματς με τον Βόλο: «Ξεκινήσαμε, και το πρώτο παιχνίδι ήταν πραγματικά δύσκολο γιατί είμαστε πρωταθλητές και όλες οι ομάδες έρχονται έτοιμες για να παίξουν απέναντι μας. Κι εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Είμαστε εκατό τοις εκατό αφοσιωμένοι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ώστε να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια».

Για την παρουσία του κόσμου: «Θα είναι πολύ ευκολότερο για εμάς που θα έχουμε όλον αυτόν τον τρελό κόσμο μας, να μας υποστηρίζει στο γήπεδο, θα είναι ένα πλεονέκτημα, οπότε ανυπομονούμε».

Για το Champions League: «Το Champions League είναι μία καταπληκτική διοργάνωση. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε έτοιμοι και καλά προετοιμασμένοι. Στο Champions League δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια οπότε ανυπομονούμε, όμως τώρα ανυπομονούμε για το επόμενο παιχνίδι του Σαββάτου».

