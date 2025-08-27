Τα κατάφερε -και- η Καραμπάγκ, ιστορική είσοδος στη League Phase (vid)

Τρεις θέσεις έμειναν κενές από τις 36 που θα συνθέσουν τη League Phase του Champions League της περιόδου 2025-26.

Η Καραμπάγκ έγινε η 33η που συνεχίζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, παρά την εντός έδρας ήττα 3-2 από τη Φερεντσβάρος. Η νίκη των Αζέρων με 3-1 επί ουγγρικού εδάφους (20/8) αποδείχθηκε καταλυτική, ώστε να πάρουν το «εισιτήριο» στο Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και μάλιστα, έπειτα από παιχνίδι... θρίλερ!

Οι «Μαγυάροι» του Ρόμπι Κιν προηγήθηκαν νωρίς, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο ήταν πίσω στο σκορ με 2-1. Στο δεύτερο μέρος, κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια, προηγήθηκαν με 2-3, αλλά έλειψε ένα γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση. Αυτό δεν ήρθε και θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό «ταξίδι» τους στη League Phase του Europa League.

Τα στιγμιότυπα του αγώνα:

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 26 Αυγούστου

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - Σέλτικ (Σκωτία) 0-0, 3-2 πεν (0-0)

Πάφος (Κύπρος) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-1 (2-1)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-1 (0-5)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-3 (3-1)

(25' Λεάντρο Αντράντε, 45' Ζουμπίρ - 12' Ζόζεφ, 55' πέν. Βάργκα, 82' Τοτ)

Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Φενέρμπαχτσέ (Τουρκία) 22:00 (0-0)

Μπριζ (Βέλγιο) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 22:00 (3-1)

Κοπεγχάγη (Δανία) - Βασιλεία (Ελβετία) 22:00 (1-1)