ΑΕΚ: Ενδιαφέρον για Μήτογλου από Ρωσία, πρόταση για Πιερό από Τουρκία (pic)

Δυο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που απασχολούν δεδομένα ομάδες του εξωτερικού είναι οι Σίμος Μήτογλου - Φραντζί Πιερό.

Δυο ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορική μοίρα τούτη την ώρα, καθώς ο μεν Μήτογλου είναι εκτός των επιλογών του Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος δεν είχε ικανοποιηθεί καθόλου από τη νοοτροπία και την εικόνα του παίκτη στην προετοιμασία και ουσιαστικά δεν τον υπολογίζει, ενώ ο δε Πιερό, με τα τωρινά δεδομένα, είναι απαραίτητος για την Ένωση ιδίως εν όψει Πέμπτης καθώς υπάρχουν αρκετά ζητήματα στην επίθεση...

Σε κάθε περίπτωση όμως, τόσο για τον Μήτογλου όσο και για τον Πιερό έχει προκύψει ενδιαφέρον και είναι αρκετά ζεστό. Πιο συγκεκριμένα, για τον Έλληνα αμυντικό ενδιαφέρεται ομάδα από την Ρωσία η οποία έχει χτυπήσει την πόρτα της ΑΕΚ και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις. Με δεδομένο ότι η Ένωση θα ικανοποιηθεί από την προσφορά που θα τις γίνει ο Μήτογλου θα φύγει για Ρωσία με τη διαδικασία που πωλήθηκε ο Λιβάι, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα.

Όσο για τον Πιερό έχει μπει στην μεταγραφική λίστα της Φατίχ Καραγκουμρούκ, η οποία ανέβηκε φέτος στην τουρκική Super Lig. Οι Τούρκοι έχουν επικοινωνήσει με την Ένωση η οποία προς το παρόν τηρεί στάση αναμονής καθώς όπως προαναφέραμε με την κατάσταση που υπάρχει (Ο Ζίνι αντικαταστάθηκε χθες και περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του και ο Γιόβιτς τρέχει για να είναι διαθέσιμος την Πέμπτη έστω και για ένα διάστημα του αγώνα) δεν μπορεί να υπάρξει άμεση πώληση καθώς ο φορ από την Αιητή είναι ο μοναδικός διαθέσιμος. Το παραπάνω επιβεβαιώνουν και οι Τούρκοι που σημειώνουν στο Χ πως η Καραγκουμρούκ έκανε πρόταση για τον Πιερό αλλά η ΑΕΚ απάντησε πως ο παίκτης για την ώρα δεν μπορεί να πουληθεί.

Karagümrük, AEK Atina’nın deneyimli santrforu Frantzdy Pierrot için resmi teklif yaptı ancak AEK Atina oyuncuyu şimdilik satmayacağını Karagümrük yetkililerine iletti. pic.twitter.com/Z09zBeThGj — Oğuz Oruç (@oguzoructd) August 25, 2025





Μετά το ματς της Πέμπτης ίσως ανοίξει και πάλι η κουβέντα για μια πιθανή πώληση του Πιερό με δεδομένο πως η Καραγκουμρούκ τον θέλει πολύ, ενώ μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ πάντα έχει ως στόχο τον Ντέσερς τον οποίο θέλει να ντύσει στα κιτρινόμαυρα...



