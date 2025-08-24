Καβάλα: Γνώρισε την ήττα από τον Καμπανιακό

Οι «κόκκινοι» νίκησαν τους «Αργοναύτες» 2-0 σε φιλικό παιχνίδι.

Την πρώτη φιλική νίκη την περίοδο της προετοιμασίας σημείωσε το Σάββατο (23/08) ο Καμπανιακός στη Χαλάστρα.

Επικράτησε 2-0 της Καβάλας, όντας ανώτερος. Στο 58' ο Ανανιάδης με πέναλτι που κέρδισε ο Δερμιτζάκης άνοιξε το σκορ, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Ν. Καθάριος με σουτ εκτός περιοχής διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, στο φιλικό που έδωσαν οι δύο ομάδες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους.

ΚΑΒΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ιωαννίδης, Κατσουλίδης, Διονέλλης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Βοριαζίδης, Σταμούλης, Κουντουριώτης, Σιφναίος, Ερνάντεζ. Πάγκος: Δημοσθένους, Σπανδωνίδης, Ζωγράφος, Φικάι, Ρωίμπας, Ξυγκόρος, Σιμητός, Ζαχαράκης, Πετρίδης.