Ουζουνίδης: «Κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη - Δείξαμε κατά διαστήματα πως μπορούμε να παίξουμε καλά»

Η τοποθέτηση του Μαρίνου Ουζουνίδη μετά την νίκη του Άρη επί του Βόλου

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής του Άρη στην συνέντευξη τύπου μετά την νίκη στην πρεμιέρα.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι:

"Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την νίκη. Δεν ήταν απλό παιχνίδι για εμάς. Κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη. Οι ομάδες δεν γνωρίζονται ακόμη. Για εμάς ήταν ακόμη πιο δύσκολο λόγω του αποκλεισμού. Είχαμε κακή ενέργεια και ήταν πιο δύσκολο να το διαχειριστούν τα παιδιά. Δείξαμε κατά διαστήματα πως μπορούμε να παίξουμε καλά, όμως δείξαμε πως έχουμε και ορισμένα κενά που πρέπει να βελτιώσουμε. Οι παίκτες πρέπει να δουλέψουν. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δύσκολο και οι παίκτες πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Ο στόχος ήταν οι 3 βαθμοί και πρέπει να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Ο Βόλος είναι καλή ομάδα, επικίνδυνη επιθετικά, είχαν καλές στιγμές να σκοράρουν, όμως μπήκαμε καλά στο παιχνίδι και αν βρίσκαμε ένα γκολ στο 20λεπτο θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για εμάς.

Για την αρνητική ατμόσφαιρα μετά τον αποκλεισμό:

"Δεν είναι κάτι που μας ικανοποιεί αυτό. Κάθε χρόνο να αρχίζουμε έτσι. Ένας αποκλεισμός φέρνει αμφισβήτηση σε όλους και θα πρέπει να ήμασταν πιο έτοιμοι για την Ευρώπη. Αυτό τελείωσε όμως, αν στεκόμαστε στα άσχημα θα χάσουμε και τα επόμενα. Έχουν έρθει καλοί παίκτες που θα βρουν την χημεία τους, το έχω ξαναπεί αυτό. "

Για το κομμάτι των χαφ και το τι λείπει από την ομάδα στο τρανζίσιον:

"Σίγουρα ένας παίκτης με άλλα χαρακτηριστικά στο "6" θα μας βοηθήσει στο τρανζίσιον. Όμως η ομάδα πρέπει να παίζει ως μεγάλη ομάδα και να δουλέψει ομαδικά. Είναι φανερό το πρόβλημα και θα δουλέψουμε για να το λύσουμε. Προσπαθούν όλοι ακόμη να μάθουν ο ένας τον άλλον. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Θέλουν χρόνο και συνοχή. Ατομικά είναι όλοι καλοί παίκτες, όμως αυτό δεν σου εγγυάται πως θα κάνεις καλή ομάδα. Αυτή είναι η δική μας δουλειά"

Για τον κόσμο του Άρη στο Βικελίδης:

"Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε. Δεν είναι εύκολο, και λόγω του καιρού και λόγω του αποκλεισμού. Ξέρω πως δεν πίεσαν την ομάδα και δεν έβγαλαν αρνητικό κλίμα και περισσότερο άγχος για τους παίκτες. Εύχομαι να συνεχίσουμε να τους έχουμε στο πλευρό μας."

Για τον Μεντίλ:

"Δεν είναι "καλά" στο μυαλό του αυτό το παιδί, θέλει "βοήθεια". Εμείς ξέρουμε ποιος είναι και ξέρουμε πόσα μπορεί να κάνει. Δεν ήταν στην καλή του μέρα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η κάρτα που δέχθηκε στο 2ο λεπτό. Ξέρουμε τι μπορεί να μας δώσει και θα τον βοηθήσουμε... "