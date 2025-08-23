Ουζουνίδης: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη μουρμούρα - Δίκαια κερδίσαμε»

Ο προπονητής του Άρη, Μαρίνος Ουζουνίδης ήταν χαρούμενος μετά και τη νίκη απέναντι στον Βόλο (2-0), λέγοντας πως δεν μπορούν να αλλάξουν τη μουρμούρα και πως κέρδισαν δίκαια.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA;

«Κατά διαστήματα είχαμε την πίεση, κλέψαμε μπάλες, δεν είχαμε καλά τελειώματα. Μας έλειψε η ηρεμία σε κάποιες στιγμές. Είναι διαφορετικό να θέλω να κερδίσω και διαφορετικό ο τρόπος. Ήταν σημαντικές οι αποκρούσεις του τερματοφύλακά μας. Δίκαια κερδίσαμε, αξίζαμε. Πρέπει σε κάποια κομμάτια να λειτουργήσαμε καλύτερα. Θα έρθουνε με τον χρόνο και με τη συνοχή.

Αναφορικά με το κλίμα μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό:

«Το κλίμα δεν αλλάζει. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν εκπλήξεις. Είναι δύσκολες κυρίως με τον Βόλο σήμερα που είναι μία καλή ομάδα και πιστεύω θα κάνει μία καλή σεζόν. Εμείς με τον αποκλεισμό στην Ευρώπη ξεκινάμε το πρωτάθλημα με γκρίνια, αμφισβήτηση και μουρμούρα. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι να κερδίζουμε και να κάνουμε τον κόσμο να πιστεύει στην ομάδα».