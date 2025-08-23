Πλησιάζει στη Νάπολι ο Χόιλουντ

Οι «Παρτενοπέι» βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Ράσμους Χόιλουντ, αφού ο Δανός εμφανίζεται θετικός σε ενδεχόμενη μετακίνηση στην πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Η Νάπολι έχει καταθέσει ήδη επίσημη πρόταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ζητώντας τον δανεισμό του Δανού επιθετικού μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά και να μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είναι θετικοί στην πρόταση της Νάπολι, με τους «Παρτενοπέι» την Παρασκευή να έχουν επαφή με την πλευρά του Δανού στράικερ, με τον Χόιλουντ να είναι θετικός στο πρότζεκτ που του παρουσίασαν οι Ιταλοί.

Οι επαφές αναμένεται να κορυφωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υπάρξει θετική έκβαση και ο 23χρονος επιθετικός να μετακομίσει στην πρωταθλήτρια Ιταλίας.