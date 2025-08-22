«Μήνυμα - καρφί» της μητέρας του Ραμπιό: «Γιατί σε όλους δίνονται δεύτερες ευκαιρίες, εκτός από τον γιο μου;»

Μετά τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, που κατήγγειλε ότι το επεισόδιο με τον Τζόναθαν Ρόου ήταν «στημένο» από τη διοίκηση, σειρά πήρε η μητέρα του, Βερονίκ Ραμπιό, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.
Η μάνατζερ του 30χρονου μέσου έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση του Μέισον Γκρίνγουντ, θυμίζοντας ότι ο Ιταλός τεχνικός είχε σταθεί υπέρ της δεύτερης ευκαιρίας στον Άγγλο φορ, όταν υπέγραψε στη Μαρσέιγ παρά τις βαρύτατες κατηγορίες που τον συνόδευαν.
«Όταν ο Μέισον Γκρίνγουντ ήρθε στην ομάδα μετά τα όσα έγιναν με τη σύντροφό του, ο Ντε Τσέρμπι είπε ότι άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία. Συμφωνώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά γιατί ο γιος μου να είναι ο μόνος που δεν τη δικαιούται;» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με την τοποθέτησή της, η μητέρα του Ραμπιό άφησε σαφείς αιχμές για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη διαχείριση από πλευράς Μαρσέιγ, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από την απόφαση απομάκρυνσης του διεθνούς Γάλλου μέσου.