«Μήνυμα - καρφί» της μητέρας του Ραμπιό: «Γιατί σε όλους δίνονται δεύτερες ευκαιρίες, εκτός από τον γιο μου;»

Η απόφαση της Μαρσέιγ να θέσει εκτός ομάδας τον Αντριάν Ραμπιό συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.

Μετά τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, που κατήγγειλε ότι το επεισόδιο με τον Τζόναθαν Ρόου ήταν «στημένο» από τη διοίκηση, σειρά πήρε η μητέρα του, Βερονίκ Ραμπιό, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Η μάνατζερ του 30χρονου μέσου έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση του Μέισον Γκρίνγουντ, θυμίζοντας ότι ο Ιταλός τεχνικός είχε σταθεί υπέρ της δεύτερης ευκαιρίας στον Άγγλο φορ, όταν υπέγραψε στη Μαρσέιγ παρά τις βαρύτατες κατηγορίες που τον συνόδευαν.

«Όταν ο Μέισον Γκρίνγουντ ήρθε στην ομάδα μετά τα όσα έγιναν με τη σύντροφό του, ο Ντε Τσέρμπι είπε ότι άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία. Συμφωνώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά γιατί ο γιος μου να είναι ο μόνος που δεν τη δικαιούται;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την τοποθέτησή της, η μητέρα του Ραμπιό άφησε σαφείς αιχμές για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη διαχείριση από πλευράς Μαρσέιγ, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από την απόφαση απομάκρυνσης του διεθνούς Γάλλου μέσου.