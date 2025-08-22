Ουζουνίδης: «Να είμαστε προσεκτικοί και με υπομονή στο παιχνίδι μας»

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης μίλησε στην κάμερα της NOVA για όσα περιμένει από τους παίκτες του στην αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλο.

Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στη Nova για την πρεμιέρα του Άρη στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Αρχικά, ερωτώμενος ο Μαρίνος Ουζουνίδης, αν άφησε η ομάδα του πίσω τον αποκλεισμό από την Αράζ, τόνισε: “Δεν ήταν εύκολο αυτό που έγινε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Σίγουρα, ακόμη περνάει από το μυαλό μας, όμως, πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα. Και η επόμενη ημέρα είναι το παιχνίδι του Σαββάτου, με τον Βόλο”.

Σχετικά με το αν πρόλαβε ο Άρης να γίνει ομάδα, όπως ο ίδιος δήλωσε μετά τον δεύτερο αγώνα με την Αράζ, με 14 νέους παίκτες στο ρόστερ, απάντησε: “Είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν σε εκείνη τη φάση, όταν αγωνιστήκαμε με την Αράζ. Τα παιδιά δούλεψαν πολύ καλά αυτές τις δύο εβδομάδες. Έχουν έρθει σε πολύ καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Για τις συνεργασίες μέσα στο γήπεδο χρειαζόμαστε λίγο ακόμη χρόνο, όμως, είναι φυσιολογικό αυτό. Σε γενικές γραμμές, όμως, είμαστε καλά αυτή τη στιγμή”.

Όσο για το αν χρειάστηκε να γίνει νέα προετοιμασία, καθώς αρκετοί από τους νεοφερμένους ήρθαν λίγο πριν ή ενσωματώθηκαν μετά τους αγώνες με την Αράζ, σχολίασε: “Δεν κερδίζουμε κάτι, αν συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτά που έγιναν. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι που έρχεται. Αυτό που μάς ενδιαφέρει είναι τα παιδιά να πιστέψουν στον εαυτό τους, γιατί όλοι αυτοί που έχουν έρθει είναι καλοί παίκτες. Το έχω πει ξανά, είναι φυσιολογικό να μην υπάρχει συνοχή στον βαθμό που τη θέλουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτό είναι κάτι, που θα έρθει μέσα από τα παιχνίδια, συν τω χρόνω, και μέσα από τη δουλειά που κάνουμε”.

Στην ερώτηση τι εικόνα περιμένει να δει από την ομάδα του κόντρα στον Βόλο, είπε με έμφαση: “Περιμένω να είμαστε πιεστικοί και πιο γρήγοροι στις συνεργασίες μας. Περιμένω να δω ένα καλύτερο γκρουπ μέσα στο γήπεδο. Παίζουμε αντίπαλοι με μια καλή ομάδα. Ο Βόλος έδειξε στα φιλικά του παιχνίδια πολύ καλά στοιχεία. Έχουν κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους, έχοντας πάρει καλούς κι επικίνδυνους παίκτες. Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με υπομονή στο παιχνίδι μας”.

Αναφορικά με τα στοιχεία που έχει ξεχωρίσει από τον Βόλο, παρακολουθώντας τα φιλικά παιχνίδια του αντιπάλου, εστίασε στα εξής: “Κατ’ αρχάς, ο Βόλος άλλαξε τον προπονητή του. Τον γνωρίζουμε από την παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο η ομάδα του. Χρησιμοποιεί περισσότερο το 4-3-3 και ο Βόλος το δουλεύει καλά αυτό, όπως φάνηκε στα παιχνίδια που τον παρακολουθήσαμε. Επίσης, ο Βόλος έχει πάρει επικίνδυνους παίκτες κι εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς την αντιμετώπισή τους”.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης ρωτήθηκε αν θα είναι διαφορετικός ο Άρης, σε σχέση με το τελευταίο φιλικό κόντρα στον Asteras Aktor, με την παρουσία ενός τουλάχιστον κεντρικού επιθετικού στο σχήμα του. Επ’ αυτού σχολίασε: “Μπορεί να αλλάξουν τα πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το ίδιο αγωνιστικό στιλ. Πρέπει να είμαστε πιεστικοί απέναντι στον αντίπαλο και να έχουμε πιο γρήγορες αντιδράσεις. Αυτό δεν αλλάζει. Επιπλέον, πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Στο τελευταίο φιλικό δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν είχαμε το εύκολο γκολ. Το παιχνίδι είναι επίσημο και μετρούν οι βαθμοί”.

Κι όσο για το αν κάνει για τον Άρη πιο επιτακτική την ανάγκη της νίκης κόντρα στον Βόλο ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός, ο προπονητής των “κίτρινων” ήταν σαφής: “Ό,τι και να γινόταν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη το πρωτάθλημα. Όπως είπα, είναι κάτι που μάς στεναχώρησε και μάς προβλημάτισε πολύ, όμως, πρέπει να δούμε τη συνέχεια. Αν μένεις σε αυτά που πέρασαν, χάνεις κι αυτά που έρχονται. Οπότε, όλη η συγκέντρωσή μας είναι πώς θα νικήσουμε το ερχόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη στην έδρα μας”.